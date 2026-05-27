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RRB ALP Recruitment 2026: 10वीं पास और ITI वालों की खुली किस्मत! रेलवे में लोको पायलट बनने का सुनहरा मौका, ऐसे करें अप्लाई

रेलवे भर्ती 2026: 10वीं पास और ITI/डिप्लोमा धारकों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, जल्द करें अप्लाई.

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सांकेतिक फोटो (file photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन और बड़ा अवसर है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां और सुधार विंडो
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 15 मई 2026 से हो चुकी है. उम्मीदवार 14 जून 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 16 जून 2026 निर्धारित की गई है. यदि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए बोर्ड द्वारा 17 जून से 26 जून 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी. रेलवे ने अभी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन परीक्षा से ठीक 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
असिस्टेंट लोको पायलट पदों के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास ITI योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा, जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है, वे भी इस भर्ती के लिए पूरी तरह पात्र हैं.

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान है, जिसके तहत OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष और SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क और रिफंड नीति
इस भर्ती के लिए श्रेणी-वार आवेदन शुल्क और सीबीटी-1 परीक्षा के बाद मिलने वाला रिफंड इस प्रकार है:

  • सामान्य, OBC और EWS वर्ग: ₹500 (CBT-1 परीक्षा में शामिल होने के बाद ₹400 रिफंड कर दिए जाएंगे).
  • SC, ST और PWD वर्ग: ₹250 (CBT-1 परीक्षा में शामिल होने के बाद पूरे ₹250 रिफंड कर दिए जाएंगे).

चयन प्रक्रिया और वेतनमान
योग्य उम्मीदवारों का चयन कुल तीन मुख्य चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले उम्मीदवारों को CBT-1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) देनी होगी. इसे पास करने वाले अभ्यर्थी CBT-2 में शामिल होंगे. दोनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें लेवल 2 के तहत ₹19,900 प्रति माह का शुरुआती मूल वेतन मिलेगा.

यहां देखें- RRB ALP Recruitment 2026 notification

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