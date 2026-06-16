ETV Bharat / education-and-career
RBI में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 1.5 लाख रुपये महीने के स्टिपेंड पर काम करने का सुनहरा अवसर
आरबीआई मुंबई में ₹1.5 लाख मासिक स्टिपेंड पर AI और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए 12 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती कर रहा है.
Published : June 16, 2026 at 12:14 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक शानदार नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया है. आरबीआई अपने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालयों के अलग-अलग विभागों के लिए 'यंग प्रोफेशनल' (YP) के पदों पर भर्ती कर रहा है. इस पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 1,50,000 रुपये का भारी-भरकम फिक्स स्टिपेंड दिया जाएगा.
कुल पद और जरूरी क्षेत्र
आरबीआई इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 12 पदों को भरने जा रहा है. ये पद आज के समय की सबसे आधुनिक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
- क्वांटम टेक्नोलॉजी
- साइबर सिक्योरिटी
- क्लाइमेट चेंज रिस्क
नौकरी का स्वरूप और समय सीमा
यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी. यह कोई परमानेंट या सरकारी नौकरी नहीं है. शुरुआत में यह कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए होगा. अगर आपका काम अच्छा रहता है और बैंक को जरूरत होती है, तो आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, यह पूरा समय किसी भी हाल में 5 साल से ज्यादा नहीं होगा. चुने गए उम्मीदवारों को अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच काम शुरू करना होगा.
उम्र और योग्यता
- राष्ट्रीयता: आवेदक का भारत का नागरिक होना जरूरी है.
- उम्र: उम्मीदवार की उम्र 21 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उम्र की गिनती 6 जुलाई, 2026 के आधार पर की जाएगी.
- आखिरी तारीख: ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई, 2026 तय की गई है.
आरबीआई ने इस नौकरी के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए हैं
- कोई अन्य भत्ता नहीं: 1.5 लाख रुपये के फिक्स स्टिपेंड के अलावा कोई दूसरा भत्ता, मेडिकल या रहने की सुविधा नहीं मिलेगी. इस राशि पर टैक्स भी कटेगा.
- काम के घंटे: उम्मीदवारों को ऑफिस के तय समय के अनुसार काम करना होगा. अगर वीकेंड या छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं दिए जाएंगे.
- छुट्टियां: एक साल में कुल 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी. ये छुट्टियां अगले साल के लिए जोड़ी नहीं जाएंगी, यानी इसी साल खत्म करनी होंगी.
- बिना बताए छुट्टी पर रोक: अगर कोई भी उम्मीदवार बिना किसी ठोस वजह या जानकारी के लगातार 8 दिनों तक ऑफिस नहीं आता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म किया जा सकता है.
- दूसरी नौकरी पर पाबंदी: इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप कोई दूसरा पार्ट-टाइम या फुल-टाइम काम नहीं कर सकते.
चयन के बाद जरूरी दस्तावेज
सफलतापूर्वक चुने जाने के बाद उम्मीदवारों को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट देनी होगी, जिससे यह साबित हो सके कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इसके साथ ही बैंक के गोपनीयता के नियमों का पालन करना होगा.
यह भी पढ़ें- NEET UG 2026: नीट परीक्षा का समय 195 मिनट हुआ, छात्रों को 4 रफ-वर्क पेज मिलेंगे