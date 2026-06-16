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RBI में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 1.5 लाख रुपये महीने के स्टिपेंड पर काम करने का सुनहरा अवसर

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक शानदार नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया है. आरबीआई अपने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालयों के अलग-अलग विभागों के लिए 'यंग प्रोफेशनल' (YP) के पदों पर भर्ती कर रहा है. इस पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 1,50,000 रुपये का भारी-भरकम फिक्स स्टिपेंड दिया जाएगा.

कुल पद और जरूरी क्षेत्र

आरबीआई इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 12 पदों को भरने जा रहा है. ये पद आज के समय की सबसे आधुनिक और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

क्वांटम टेक्नोलॉजी

साइबर सिक्योरिटी

क्लाइमेट चेंज रिस्क

नौकरी का स्वरूप और समय सीमा

यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी. यह कोई परमानेंट या सरकारी नौकरी नहीं है. शुरुआत में यह कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए होगा. अगर आपका काम अच्छा रहता है और बैंक को जरूरत होती है, तो आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, यह पूरा समय किसी भी हाल में 5 साल से ज्यादा नहीं होगा. चुने गए उम्मीदवारों को अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच काम शुरू करना होगा.