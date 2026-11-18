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भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की नई लिस्ट जारी, IIT दिल्ली टॉप पर, देखें टॉप-20 की पूरी सूची
दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर, टॉप-200 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बना IIT दिल्ली.
Published : November 18, 2026 at 12:11 PM IST
हैदराबाद: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा जारी 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: सस्टेनेबिलिटी 2027' में भारत के कुल 99 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा संस्थानों के प्रतिनिधित्व के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है. इस सूची में अमेरिका (214) पहले, चीन (149) दूसरे और ब्रिटेन (105) तीसरे नंबर पर है.
IIT दिल्ली देश में नंबर-1, टॉप-200 में एकमात्र भारतीय संस्थान
इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने देश का मान बढ़ाया है. 100 में से 86.5 के ओवरऑल स्कोर के साथ IIT दिल्ली ने दुनिया में संयुक्त रूप से 194वां स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि वैश्विक स्तर पर टॉप-200 में जगह बनाने वाला यह भारत का एकमात्र संस्थान है. इसके बाद IIT खड़गपुर देश में दूसरे और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) तीसरे स्थान पर रहा.
देश के टॉप-20 भारतीय संस्थानों की पूरी सूची
|देश में रैंक
|संस्थान का नाम
|ग्लोबल रैंक
|ओवरऑल स्कोर
|1
|IIT दिल्ली
|194 (संयुक्त)
|86.5
|2
|IIT खड़गपुर
|224 (संयुक्त)
|84.9
|3
|दिल्ली विश्वविद्यालय (DU)
|237 (संयुक्त)
|84.2
|4
|IIT बॉम्बे
|267
|82.8
|5
|VIT, वेल्लोर
|293 (संयुक्त)
|81.2
|6
|IIT मद्रास
|312
|79.8
|7
|IIT कानपुर
|315
|79.6
|8
|IIT रुड़की
|346
|77.9
|9
|मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
|384
|76.2
|10
|IISc बेंगलुरु
|419
|74.6
|11
|जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU)
|432
|74.3
|12
|BITS पिलानी
|452
|73.5
|13
|अन्ना विश्वविद्यालय
|471
|72.9
|14
|चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
|543
|70.5
|15
|लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU)
|560 (संयुक्त)
|69.9
|16
|सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज
|560 (संयुक्त)
|69.9
|17
|शूलिनी विश्वविद्यालय
|579
|69.4
|18
|पंजाब विश्वविद्यालय
|599
|68.7
|19
|बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
|20
|जादवपुर विश्वविद्यालय
|621
|68.0
संख्या बढ़ी, लेकिन टॉप रैंकिंग में अभी भी चुनौती
भले ही भारत के 99 संस्थान इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, लेकिन रैंकिंग के आंकड़े बताते हैं कि शीर्ष संस्थानों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. रैंकिंग के अनुसार, भारत के करीब 42.4% संस्थान ही टॉप-1000 में जगह बना पाए हैं, जबकि 57.6% संस्थान इससे बाहर हैं.
ग्लोबल रैंकिंग बैंड में भारतीय संस्थानों की स्थिति
|ग्लोबल रैंकिंग बैंड
|भारतीय संस्थानों की संख्या
|टॉप-200
|1
|201 – 300
|4
|201 – 300
|8
|501 – 1,000
|29
|1,001 और उससे ऊपर
|57
|कुल संस्थान
|99
गवर्नेंस में भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतर
QS की यह रैंकिंग मुख्य रूप से तीन बड़े पैमानों पर संस्थानों का आकलन करती है— सोशल इम्पैक्ट, एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट और गवर्नेंस. सभी 99 भारतीय संस्थानों के औसत स्कोर को देखें तो 'गवर्नेंस' के मामले में भारत का प्रदर्शन सबसे दमदार रहा है, जिसका औसत स्कोर 68.22 है. वहीं सोशल इम्पैक्ट का औसत स्कोर 55.56 और एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट का औसत स्कोर 52.46 दर्ज किया गया.
तीनों कैटेगरी में नंबर-1 भारतीय संस्थान
|कैटेगरी
|नंबर-1 भारतीय संस्थान
|स्कोर
|ग्लोबल कैटेगरी रैंक
|गवर्नेंस
|दिल्ली विश्वविद्यालय
|90.9
|255
|एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट
|IIT दिल्ली
|89.2
|89
|सोशल इम्पैक्ट
|IIT खड़गपुर
|84.2
|352
कुल मिलाकर, QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में भारत के 99 संस्थानों का शामिल होना उच्च शिक्षा के बढ़ते दायरे को दिखाता है. हालांकि, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव के मोर्चे पर सुधार कर भारतीय संस्थान आने वाले वर्षों में दुनिया के टॉप-100 और टॉप-200 में अपनी संख्या और बढ़ा सकते हैं.
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