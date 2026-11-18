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भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटीज की नई लिस्ट जारी, IIT दिल्ली टॉप पर, देखें टॉप-20 की पूरी सूची

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हैदराबाद: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा जारी 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: सस्टेनेबिलिटी 2027' में भारत के कुल 99 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है. इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा संस्थानों के प्रतिनिधित्व के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है. इस सूची में अमेरिका (214) पहले, चीन (149) दूसरे और ब्रिटेन (105) तीसरे नंबर पर है.

IIT दिल्ली देश में नंबर-1, टॉप-200 में एकमात्र भारतीय संस्थान

इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने देश का मान बढ़ाया है. 100 में से 86.5 के ओवरऑल स्कोर के साथ IIT दिल्ली ने दुनिया में संयुक्त रूप से 194वां स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि वैश्विक स्तर पर टॉप-200 में जगह बनाने वाला यह भारत का एकमात्र संस्थान है. इसके बाद IIT खड़गपुर देश में दूसरे और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) तीसरे स्थान पर रहा.

देश के टॉप-20 भारतीय संस्थानों की पूरी सूची देश में रैंक संस्थान का नाम ग्लोबल रैंक ओवरऑल स्कोर 1 IIT दिल्ली 194 (संयुक्त) 86.5 2 IIT खड़गपुर 224 (संयुक्त) 84.9 3 दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) 237 (संयुक्त) 84.2 4 IIT बॉम्बे 267 82.8 5 VIT, वेल्लोर 293 (संयुक्त) 81.2 6 IIT मद्रास 312 79.8 7 IIT कानपुर 315 79.6 8 IIT रुड़की 346 77.9 9 मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 384 76.2 10 IISc बेंगलुरु 419 74.6 11 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) 432 74.3 12 BITS पिलानी 452 73.5 13 अन्ना विश्वविद्यालय 471 72.9 14 चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 543 70.5 15 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) 560 (संयुक्त) 69.9 16 सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज 560 (संयुक्त) 69.9 17 शूलिनी विश्वविद्यालय 579 69.4 18 पंजाब विश्वविद्यालय 599 68.7 19 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 20 जादवपुर विश्वविद्यालय 621 68.0 संख्या बढ़ी, लेकिन टॉप रैंकिंग में अभी भी चुनौती

भले ही भारत के 99 संस्थान इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, लेकिन रैंकिंग के आंकड़े बताते हैं कि शीर्ष संस्थानों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. रैंकिंग के अनुसार, भारत के करीब 42.4% संस्थान ही टॉप-1000 में जगह बना पाए हैं, जबकि 57.6% संस्थान इससे बाहर हैं. ग्लोबल रैंकिंग बैंड में भारतीय संस्थानों की स्थिति ग्लोबल रैंकिंग बैंड भारतीय संस्थानों की संख्या टॉप-200 1 201 – 300 4 201 – 300 8 501 – 1,000 29 1,001 और उससे ऊपर 57 कुल संस्थान 99