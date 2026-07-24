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QS Rankings 2027 में भारतीय शहरों का जलवा, मुंबई बना देश का बेस्ट स्टूडेंट सिटी, रहने-पढ़ने के मामले में दिल्ली सबसे सस्ता

क्यूएस रैंकिंग 2027: सियोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर बना, जबकि मुंबई (91वां) और सबसे किफायती दिल्ली (99वां) सहित चार भारतीय शहर चमके.

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सांकेतिक फोटो (file)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 10:56 AM IST

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हैदराबाद: ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म क्यूएस (Quacquarelli Symonds) ने अपनी 'बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2027' जारी कर दी है. इस साल की रैंकिंग में भारतीय शहरों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भारत का सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर बनकर उभरा है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर घोषित किया गया है. वैश्विक स्तर पर शीर्ष 150 शहरों में भारत के चार शहरों ने अपनी जगह बनाई है.

सियोल दुनिया में नंबर-1, टोक्यो दूसरे स्थान पर
दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ने 100 में से 100 अंक हासिल कर लगातार दूसरी बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में अपना दबदबा बरकरार रखा है.

दुनिया के टॉप 10 छात्र शहर

रैंकशहरदेश
1सियोलदक्षिण कोरिया
2टोक्योजापान
3लंदनयूनाइटेड किंगडम
4मेलबर्नऑस्ट्रेलिया
5 (संयुक्त)म्यूनिखजर्मनी
5 (संयुक्त)सिडनीऑस्ट्रेलिया
7पेरिसफ्रांस
8बर्लिनजर्मनी
9वियनाऑस्ट्रिया
10ज्यूरिखस्विट्जरलैंड

भारतीय शहरों का धमाकेदार प्रदर्शन
इस साल की रैंकिंग में भारतीय शहरों ने लंबी छलांग लगाई है, जो यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है.

1. मुंबई (वैश्विक रैंक: 91)
मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. पिछले साल मुंबई 98वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर यह 91वें स्थान पर पहुंच गया है.

  • मुंबई को कुल 61.8 अंक मिले हैं.
  • पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार के अवसरों (Employment Opportunities) के मामले में मुंबई को दुनिया में 34वां स्थान मिला है.
  • किफायती शिक्षा की श्रेणी में मुंबई दुनिया में 12वें स्थान पर रहा.

2. दिल्ली (वैश्विक रैंक: 99)
देश की राजधानी दिल्ली ने इस साल इतिहास रचते हुए पहली बार टॉप 100 शहरों में जगह बनाई है. पिछले साल दिल्ली 104वें स्थान पर थी, जो अब 99वें स्थान पर आ गई है.

दुनिया का सबसे किफायती शहर: दिल्ली ने अफोर्डेबिलिटी (किफायती पढ़ाई और रहने का खर्च) के मामले में 93.9 अंक हासिल किए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है.

3. बेंगलुरु और चेन्नई भी सूची में शामिल
भारत के टेक हब बेंगलुरु को इस सूची में संयुक्त रूप से 114वां स्थान मिला है, जबकि चेन्नई 123वें स्थान पर रहा है.

रैंकिंग में शामिल भारतीय शहर

  • मुंबई: 91
  • दिल्ली: 99
  • बेंगलुरु: 114 (संयुक्त)
  • चेन्नई: 123

किस आधार पर तय होती है रैंकिंग?
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में केवल उन्हीं शहरों को शामिल किया जाता है जिनकी आबादी कम से कम 2.5 लाख हो और जहां कम से कम दो विश्वविद्यालय क्यूएस की वैश्विक रैंकिंग में शामिल हों. इस साल दुनिया भर के 150 शहरों का मूल्यांकन इन 6 मुख्य मापदंडों पर किया गया.

  1. विश्वविद्यालय की गुणवत्ता
  2. पोस्ट-ग्रेजुएट रोजगार के अवसर
  3. पढ़ाई और रहने के खर्च की सामर्थ्य
  4. शहर की प्राथमिकताएं और आकर्षण
  5. छात्रों की विविधता
  6. छात्रों का समग्र अनुभव

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