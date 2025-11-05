ETV Bharat / education-and-career

QS Asia University Rankings में हांगकांग, चीन, सिंगापुर टॉप 3 में, भारत का पहला संस्थान 59वें पायदान पर

इस वर्ष की रैंकिंग में भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं. इनमें से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, 59वें स्थान पर रहते हुए टॉप पर है.

QS ASIA UNIVERSITY RANKINGS
आईआईटी दिल्ली QS Asia University Rankings में 59वें स्थान पर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 3:34 PM IST

हैदराबाद: क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2026 जारी कर दी गई है. इसमें 1,526 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें से 557 नए हैं, और कुल 25 स्थानों का प्रतिनिधित्व किया गया है. इससे यह हमारी अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग बन गई है.

हमारी क्षेत्रीय रैंकिंग का उद्देश्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक अधिक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करना है. इसमें नए संकेतक जोड़े गए हैं, जो विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग से भिन्न हैं, जैसे 'पीएचडी वाले कर्मचारी' और 'एक्सचेंज छात्र'.

इस रैंकिंग में कुछ संकेतकों को अधिक महत्व दिया गया है, और कुछ को कम महत्व दिया गया है, ताकि एशिया में विश्वविद्यालयों की प्राथमिकताओं की सटीक तस्वीर पेश की जा सके.

वैश्विक स्तर पर, हांगकांग, चीन और सिंगापुर के विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के शीर्ष 10 में शीर्ष पर हैं. हांगकांग विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है, जबकि चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय पिछले वर्ष के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गया है. सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU) संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

इन क्षेत्रों के अलावा, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के संस्थानों ने भी शीर्ष 20 में जगह बनाई है, जो वैश्विक उच्च शिक्षा में एशिया के बढ़ते शैक्षणिक प्रभाव को दर्शाता है.

भारत: इस वर्ष की रैंकिंग में भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं. इनमें से सर्वोच्च स्कोर वाला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, 59वें स्थान पर है और क्षेत्रीय शीर्ष 100 में सात विश्वविद्यालयों में से एक है.

इस वर्ष 36 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है. इसमें सत्यमबा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने सबसे बड़ा सुधार किया है और 111 स्थान ऊपर चढ़कर 262वें स्थान पर पहुंच गया है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके तहत 2035 तक भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने की उम्मीद है.

क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय, एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हैं.

आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-मद्रास, आईआईटी-बॉम्बे, आईआईटी-कानपुर और आईआईटी-खड़गपुर शीर्ष 100 एशियाई संस्थानों की सूची में शामिल हैं.

लंदन स्थित क्यूएस ने एक बयान में कहा, "क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में सात भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में, 20 शीर्ष 200 में और 66 शीर्ष 500 में स्थान पर हैं."

पिछले वर्ष की तुलना में, 36 भारतीय संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है. इसमें 16 ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है, जबकि 105 संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है. यह बदलाव इस वर्ष के परिणामों में बढ़ी हुई अस्थिरता को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण रैंकिंग का विस्तार और वैश्विक स्तर पर अधिक संस्थानों का शामिल होना है.

शीर्ष 10 एशियाई विश्वविद्यालय 2026

2026 रैंकसंस्थादेश
1हांगकांग विश्वविद्यालयहांगकांग एसएआर
2पेकिंग विश्वविद्यालयचीन (मुख्य भूमि)
3सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालयसिंगापुर
3नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयसिंगापुर
5फ़ुडन विश्वविद्यालयचीन (मुख्य भूमि)
6हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयहांगकांग एसएआ
7चीनी विश्वविद्यालय, हांग कांगहांगकांग एसएआर
8हांगकांग सिटी यूनिवर्सिटीहांगकांग एसएआर
9सिंघुआ विश्वविद्यालयचीन (मुख्य भूमि)
10हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालयहांगकांग एसएआर

शीर्ष 7 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग और स्कोर

एशिया में रैंकसंस्थानकुल प्राप्तांक
59आईआईटी दिल्ली78.6
64आईआईएससी बंगलुरु76.5
70आईआईटी मद्रास75.1
71आईआईटी बाम्बे75.0
77आईआईटी कानपुर73.4
77आईआईटी खड़गपुर73.4
95दिल्ली विश्वविद्यालय68.5

भारत एशिया के उच्च शिक्षा परिदृश्य में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है, कई शीर्ष-स्तरीय संस्थानों ने क्यूएस एशिया रैंकिंग में प्रतिस्पर्धी स्थान हासिल किया है.

आईआईटी दिल्ली भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे आगे है, 78.6 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ एशिया में 59वें स्थान पर है. पिछले वर्ष के 44वें स्थान से 15 रैंक की भारी गिरावट है. 2021 से 2025 तक, संस्थान का स्थान 44 से 47 के बीच रहा है.

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर 76.5 अंक के साथ 64वें स्थान पर है, जो इसके मजबूत शोध उत्पादन और शैक्षणिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है.

आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे लगभग बराबरी पर हैं, क्रमशः 70वें और 71वें स्थान पर हैं, जिनके स्कोर 75.1 और 75.0 हैं। आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में सबसे तेज़ गिरावट का अनुभव किया, जो 23 स्थान गिरकर 71वें स्थान पर आ गया, जो हाल के वर्षों में इसका सबसे निचला स्थान है.

भारतीय विश्वविद्यालयों में अब चौथे स्थान पर काबिज आईआईटी बॉम्बे ने इससे पहले 2021 से 2024 तक शीर्ष स्थान हासिल किया था, जिसकी रैंकिंग 2021 में 37, 2022 में 42, और 2023 व 2024 दोनों में 40 थी। 2025 में, इस साल की महत्वपूर्ण गिरावट से पहले यह 48वें स्थान पर था.

आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर 77वें स्थान पर हैं, दोनों ने 73.4 अंक अर्जित किए हैं, जो प्रमुख संकेतकों में निरंतर प्रदर्शन दर्शाता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय, एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 68.5 अंकों के साथ एशिया में 95वें स्थान पर है, जो क्षेत्रीय शिक्षा जगत में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाता है.

2026 में शीर्ष 10 भारतीय संस्थान और पिछले वर्षों में उनकी रैंक

संस्थान/ईयर202620252024202320222021
आईआईटी दिल्ली594446464547
आईआईएससी646258525656
आईआईटी मद्रास705653535450
आईआईटी बॉम्बे714840404237
आईआईटी कानपुर776763666472
आईआईटी खड़गपुर776059616058
दिल्ली विश्वविद्यालय958194857771
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय109120149185271-280-
आईआईटी रुड़की114108116114109103
आईआईटी गुवाहाटी115104111124119117

44वें स्थान से 59वें स्थान पर आने के बावजूद, आईआईटी दिल्ली एशिया में शीर्ष भारतीय संस्थान बना हुआ है.

आईआईटी बॉम्बे में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, जो 23 स्थान गिरकर 48वें स्थान से 71वें स्थान पर आ गया है.

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अपनी उन्नति का क्रम जारी रखे हुए है और 2022 में 271-280 के बैंड से 2026 में 109वें स्थान पर पहुँच गया है.

आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 70 में बने हुए हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन वह शीर्ष 100 में बना हुआ है.

देशवार रैंक वाले विश्वविद्यालयों पर एक नजर

क्रमांकदेश संस्थान
1चीन394
2इंडिया294
3जापान147
4रिपब्लिक ऑफ कोरिया103
5इंडोनेशिया93
6पाकिस्तान82
7ताइवान57
8ईरान49
9मलेशिया49
10बांग्लादेश46
11कजाकिस्तान44
12थाईलैंड42
13फिलीपींस35
14वियतनाम25
15उजबेकिस्तान23
16श्रीलंका12
17हांगकांग (एसएआर)11
18क्रगिस्तान6
19सिंगापुर5
20ब्रुनेई दारूसलेम3
21मकाऊ3
22मंगोलिया2
23नेपाल2
24म्यॉनमार1
25ताजिकिस्तान1

गौर करें तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची में 394 विश्वविद्यालयों के साथ चीन शीर्ष पर है. उसके बाद भारत और जापान का स्थान है, जिनके क्रमशः 294 और 147 विश्वविद्यालय हैं.

