QS Asia University Rankings में हांगकांग, चीन, सिंगापुर टॉप 3 में, भारत का पहला संस्थान 59वें पायदान पर

आईआईटी दिल्ली QS Asia University Rankings में 59वें स्थान पर. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2026 जारी कर दी गई है. इसमें 1,526 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें से 557 नए हैं, और कुल 25 स्थानों का प्रतिनिधित्व किया गया है. इससे यह हमारी अब तक की सबसे बड़ी रैंकिंग बन गई है. हमारी क्षेत्रीय रैंकिंग का उद्देश्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक अधिक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करना है. इसमें नए संकेतक जोड़े गए हैं, जो विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग से भिन्न हैं, जैसे 'पीएचडी वाले कर्मचारी' और 'एक्सचेंज छात्र'. इस रैंकिंग में कुछ संकेतकों को अधिक महत्व दिया गया है, और कुछ को कम महत्व दिया गया है, ताकि एशिया में विश्वविद्यालयों की प्राथमिकताओं की सटीक तस्वीर पेश की जा सके. वैश्विक स्तर पर, हांगकांग, चीन और सिंगापुर के विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के शीर्ष 10 में शीर्ष पर हैं. हांगकांग विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है, जबकि चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय पिछले वर्ष के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गया है. सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU) संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं. इन क्षेत्रों के अलावा, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के संस्थानों ने भी शीर्ष 20 में जगह बनाई है, जो वैश्विक उच्च शिक्षा में एशिया के बढ़ते शैक्षणिक प्रभाव को दर्शाता है. भारत: इस वर्ष की रैंकिंग में भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं. इनमें से सर्वोच्च स्कोर वाला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, 59वें स्थान पर है और क्षेत्रीय शीर्ष 100 में सात विश्वविद्यालयों में से एक है. इस वर्ष 36 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है. इसमें सत्यमबा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने सबसे बड़ा सुधार किया है और 111 स्थान ऊपर चढ़कर 262वें स्थान पर पहुंच गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके तहत 2035 तक भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने की उम्मीद है. क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय, एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हैं. आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-मद्रास, आईआईटी-बॉम्बे, आईआईटी-कानपुर और आईआईटी-खड़गपुर शीर्ष 100 एशियाई संस्थानों की सूची में शामिल हैं. लंदन स्थित क्यूएस ने एक बयान में कहा, "क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में सात भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में, 20 शीर्ष 200 में और 66 शीर्ष 500 में स्थान पर हैं." पिछले वर्ष की तुलना में, 36 भारतीय संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है. इसमें 16 ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है, जबकि 105 संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है. यह बदलाव इस वर्ष के परिणामों में बढ़ी हुई अस्थिरता को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण रैंकिंग का विस्तार और वैश्विक स्तर पर अधिक संस्थानों का शामिल होना है. शीर्ष 10 एशियाई विश्वविद्यालय 2026 2026 रैंक संस्था देश 1 हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग एसएआर 2 पेकिंग विश्वविद्यालय चीन (मुख्य भूमि) 3 सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर 3 नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर 5 फ़ुडन विश्वविद्यालय चीन (मुख्य भूमि) 6 हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग एसएआ 7 चीनी विश्वविद्यालय, हांग कांग हांगकांग एसएआर 8 हांगकांग सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग एसएआर 9 सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन (मुख्य भूमि) 10 हांगकांग पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय हांगकांग एसएआर शीर्ष 7 भारतीय संस्थानों की रैंकिंग और स्कोर