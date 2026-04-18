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पंजाब शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, स्कूलों में अब अनिवार्य होगा AI, बोर्ड सर्टिफिकेट पर मिलेंगे अंक
पंजाब स्कूलों में AI को मुख्य विषय बनाएगा. इसके अंक बोर्ड सर्टिफिकेट पर जुड़ेंगे, जिससे छात्र भविष्य की वैश्विक तकनीकी चुनौतियों हेतु तैयार होंगे.
Published : April 18, 2026 at 5:13 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन की शुरुआत करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक कोर विषय के रूप में एकीकृत करने का आधिकारिक निर्णय लिया है. इस ऐतिहासिक कदम के तहत, अब छात्रों द्वारा कंप्यूटर साइंस और एआई में प्राप्त किए गए अंक और उनके 'लर्निंग आउटकम' को औपचारिक रूप से बोर्ड के प्रमाण पत्रों पर प्रदर्शित किया जाएगा.
राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई घोषणा
यह महत्वपूर्ण घोषणा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-कार्यशाला के दौरान की गई. इस सम्मेलन में देश भर के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रमुखों ने शिरकत की ताकि आधुनिक कक्षाओं के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया जा सके.
शिक्षा मंत्री का दृष्टिकोण
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे 'भविष्योन्मुखी हस्तक्षेप' करार दिया. उन्होंने कहा, "एआई का एकीकरण शिक्षा सुधारों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार में सुधार करेगा, बल्कि हमारे छात्रों को तेजी से बदलती वैश्विक तकनीक और चुनौतियों के अनुरूप तैयार करेगा."
पाठ्यक्रम में बदलाव और नैतिक आधार
PSEB के अध्यक्ष अमरपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि वर्तमान अनिवार्य कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम के भीतर ही एआई को एक मुख्य घटक के रूप में जोड़ा जाएगा. उन्होंने तकनीकी विकास के साथ-साथ नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया. सिंह ने कहा, "हमारा लक्ष्य केवल कुशल उपयोगकर्ता बनाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदार डिजिटल नागरिक तैयार करना है. बोर्ड एआई के उपयोग के लिए एक नैतिक आधार तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है."
उद्योग और विशेषज्ञों की सहभागिता
इस सम्मेलन में सीबीएसई (CBSE) के प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा निदेशक बिस्वजीत साहा, इंटेल (Intel) की वरिष्ठ निदेशक श्वेता खुराना और हरियाणा व जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड के प्रमुख भी शामिल हुए. उद्योग जगत के साथ मिलकर आयोजित एक प्रदर्शनी में एआई आधारित स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स का प्रदर्शन भी किया गया, जो पंजाब में पनप रहे नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है. इस निर्णय के साथ ही पंजाब, स्कूली स्तर पर एआई को औपचारिक मान्यता देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है.
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