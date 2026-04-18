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पंजाब शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, स्कूलों में अब अनिवार्य होगा AI, बोर्ड सर्टिफिकेट पर मिलेंगे अंक

सांकेतिक फोटो ( getty image )

चंडीगढ़: पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन की शुरुआत करते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक कोर विषय के रूप में एकीकृत करने का आधिकारिक निर्णय लिया है. इस ऐतिहासिक कदम के तहत, अब छात्रों द्वारा कंप्यूटर साइंस और एआई में प्राप्त किए गए अंक और उनके 'लर्निंग आउटकम' को औपचारिक रूप से बोर्ड के प्रमाण पत्रों पर प्रदर्शित किया जाएगा. राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई घोषणा

यह महत्वपूर्ण घोषणा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-कार्यशाला के दौरान की गई. इस सम्मेलन में देश भर के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रमुखों ने शिरकत की ताकि आधुनिक कक्षाओं के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया जा सके. शिक्षा मंत्री का दृष्टिकोण

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे 'भविष्योन्मुखी हस्तक्षेप' करार दिया. उन्होंने कहा, "एआई का एकीकरण शिक्षा सुधारों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार में सुधार करेगा, बल्कि हमारे छात्रों को तेजी से बदलती वैश्विक तकनीक और चुनौतियों के अनुरूप तैयार करेगा."