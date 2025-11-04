ETV Bharat / education-and-career

पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

पंजाब नेशनल बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी के 750 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है.

PNB LBO Recruitment 2025 Apply Online Eligibility criteria Selection process
पंजाब नेशनल बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी के 750 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की (स्क्रीनशॉट)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सरकारी बैंक में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शानदार अवसर है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने स्थानीय बैंक अधिकारी (एलबीओ) के 750 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. 3 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन का विंडो खुल गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - pnb.bank.in के जरिये आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2025 है. भर्ती अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें.

स्थानीय बैंक अधिकारी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई है. आवेदन करते समय उम्मीदवारों के पास वैध मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र भी होना चाहिए. उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच है.

उम्र और शैक्षिक योग्यता
उम्र और शैक्षिक योग्यता (स्क्रीनशॉट)

चयन प्रक्रिया: पीएनबी एलबीओ भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा- ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, भाषा निपुणता परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार.

लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग: ऑनलाइन लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू होगा. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ¼ अंक काटा जाएगा. अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक अनुभाग में कम से कम 40% (सामान्य/ईडब्ल्यूएस) और 35% (आरक्षित श्रेणी) स्कोर करना होगा.

राज्यवार वैकेंसी
राज्यवार वैकेंसी (स्क्रीनशॉट)

पीएनबी एलबीओ भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले pnb.bank.in/Recruitments.aspx पर जाएं.
  • 'पीएनबी एलबीओ भर्ती 2025 - ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें.
  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिये पंजीकरण करें.
  • सभी विवरण भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें
  • फॉर्म जमा करें

आवेदन शुल्क
सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये निर्धारित किया गया है. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 59 रुपये है. उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट या यूपीआई के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की, डिग्रियों को अमान्य घोषित किया

TAGGED:

PNB RECRUITMENT 2025
APPLY ONLINE
ELIGIBILITY CRITERIA
PNB LBO RECRUITMENT 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.