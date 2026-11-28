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सिर्फ परीक्षा पास करने से नहीं मिलेगी डिग्री, पटना विश्वविद्यालय के बदले नियम
Patna University Internship: NEP-2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक के पहले बैच को 120 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी, जिसके नियम तय हैं. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 28, 2026 at 6:00 PM IST
पटना: बिहार में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत शुरू चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का पहला बैच वर्ष 2027 में पास आउट होगा. स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सिर्फ परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि विषय से जुड़े कार्यक्षेत्र में इंटर्नशिप अनुभव भी लेना होगा. इसका उद्देश्य किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव देना और रोजगार के जरूरी कौशल से जोड़ना है.
सभी संकायों में 120 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य
राज्यपाल सचिवालय की ओर से जून 2026 में जारी कॉमन गाइडलाइन के अनुसार, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप को अनिवार्य शैक्षणिक गतिविधि बनाया गया है. विद्यार्थियों को चार से छह सप्ताह यानी कुल 120 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी. इसके लिए चार क्रेडिट तय हैं. कम से कम 90 घंटे संस्थान में काम और शेष 30 घंटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट व मूल्यांकन के लिए हैं.
चौथे सेमेस्टर के बाद करना होगा प्रशिक्षण
यह व्यवस्था केवल विज्ञान या तकनीकी विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि कला, विज्ञान और वाणिज्य समेत सभी संकायों के विद्यार्थियों को भी अपने विषय और रुचि के अनुसार इंटर्नशिप करनी होगी. पटना साइंस कॉलेज में इंटर्नशिप संभाल रहीं प्रोफेसर डॉ. श्रुति दत्ता ने बताया कि, सामान्य तौर पर चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद इंटर्नशिप करनी होती है. इसके क्रेडिट पांचवें सेमेस्टर में जुड़ते हैं.
"यदि कोई विद्यार्थी चौथे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाता तो कॉलेज की अनुमति से छठे सेमेस्टर से पहले इसे पूरा करना अनिवार्य है. इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य स्किल बेस्ड नॉलेज देना है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई में अर्जित ज्ञान को वास्तविक कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करना सीख सकें और विषय की समाज में उपयोगिता समझ सकें." -डॉ. श्रुति दत्ता, प्रोफेसर, पटना साइंस कॉलेज
मेट्रो से लेकर बिजली निगम तक में अवसर
पटना विश्वविद्यालय में पहले बैच के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए अलग-अलग सरकारी संस्थानों और संगठनों से जोड़ा जा रहा है. डॉ. श्रुति दत्ता के अनुसार, "पटना साइंस कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थियों की इंटर्नशिप लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं." विद्यार्थियों को पटना मेट्रो, बिजली निगम, एनआईटी पटना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और कॉम्फेड में अवसर मिल रहा है.
मनोविज्ञान और भूगोल के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था
पटना कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. उदय शंकर ने बताया, "हमारे विभाग ने कई नशा मुक्ति केंद्रों के साथ करार किया है, जहां मनोविज्ञान के विद्यार्थी प्रशिक्षण लेंगे." मेधावी विद्यार्थियों को आईजीआईएमएस जैसे संस्थानों में भी अवसर देने का प्रयास है. वहीं, भूगोल विभाग के विद्यार्थी पटना मेट्रो समेत अन्य संस्थानों में जाकर विषय की उपयोगिता और कार्यक्षेत्र समझ रहे हैं.
"समाज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोथैरेपिस्ट की कमी है. मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव मिलने से वे भविष्य में सामाजिक स्तर पर जागरूकता और सहायता से जुड़े कार्यों में योगदान दे सकेंगे. कॉलेज की कोशिश रहती है कि एक ही कक्षा के विद्यार्थी एक संस्थान के बजाय अलग-अलग संस्थानों में प्रशिक्षण लें, ताकि विभिन्न कार्यक्षेत्रों का अनुभव मिले." - डॉ. उदय शंकर, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान
अपनी मर्जी से नहीं कर सकते इंटर्नशिप
इंटर्नशिप के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज की निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है. डॉ. श्रुति दत्ता ने स्पष्ट किया, "विद्यार्थी अपनी मर्जी से किसी संस्थान में जाकर इंटर्नशिप नहीं कर सकते. इसके लिए कॉलेज के इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर की स्वीकृति जरूरी है." इंटर्नशिप शुरू करने से पहले कॉलेज से अनुमति पत्र जारी होता है और संस्थान के नाम आवेदन पत्र तैयार किया जाता है.
निर्धारित संस्थानों में ही मिलेगा प्रशिक्षण का मौका
जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थान के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की जाती है. सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU), नगर निकायों, पंचायतों, सूचीबद्ध निजी कंपनियों, एमएसएमई और प्रतिष्ठित एनजीओ में निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण लिया जा सकता है. इसका उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय के पास विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की पूरी जानकारी रहे और यह भी पता चले कि उन्हें कैसा अनुभव मिल रहा है.
प्रोजेक्ट रिपोर्ट और वाइवा से होगा मूल्यांकन
इंटर्नशिप पूरी करने के बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी निर्धारित प्रक्रिया से होगा. डॉ. श्रुति दत्ता ने बताया, "कुल मूल्यांकन में 70 प्रतिशत वेटेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट और 30 प्रतिशत वेटेज प्रेजेंटेशन या वाइवा-वोसे का होगा. दोनों हिस्सों में कम से कम 45 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है." विद्यार्थियों को केवल निर्धारित घंटे पूरे नहीं करने हैं, बल्कि सीखे गए काम को प्रोजेक्ट रिपोर्ट से प्रस्तुत करना होगा.
निजी कंपनियों से जुड़ाव की तैयारी
पटना विश्वविद्यालय में फिलहाल पांचवें सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है और पहले बैच की इंटर्नशिप प्रक्रिया जारी है. इस बार मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों, सरकारी उपक्रमों और एनजीओ के माध्यम से अवसर दिया जा रहा है. डॉ. श्रुति दत्ता ने कहा, "यह पहला सत्र है. आगे विश्वविद्यालय की कोशिश निजी कंपनियों और प्राइवेट इंडस्ट्री से करार करने की है, ताकि अगले सत्र से औद्योगिक कार्यप्रणाली समझ सकें."
उच्च शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव
चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप की अनिवार्यता उच्च शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव है. अब विद्यार्थियों को डिग्री के साथ अपने विषय से जुड़े कार्यक्षेत्र का अनुभव भी लेना होगा. वर्ष 2027 में पहले बैच के पास आउट होने के साथ यह भी स्पष्ट होगा कि इंटर्नशिप व्यवस्था विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़ाकर रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए कितना तैयार कर पाई.
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