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सिर्फ परीक्षा पास करने से नहीं मिलेगी डिग्री, पटना विश्वविद्यालय के बदले नियम

सांकेतिक तस्वीर ( Getty image )

पटना: बिहार में नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत शुरू चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का पहला बैच वर्ष 2027 में पास आउट होगा. स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सिर्फ परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि विषय से जुड़े कार्यक्षेत्र में इंटर्नशिप अनुभव भी लेना होगा. इसका उद्देश्य किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव देना और रोजगार के जरूरी कौशल से जोड़ना है.

सभी संकायों में 120 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य