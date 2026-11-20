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ONGC अप्रेंटिस भर्ती 2026: 3,047 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

सांकेतिक फोटो ( File- ANI )

हैदराबाद: सरकारी नौकरी और प्रशिक्षण की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) में अप्रेंटिसशिप के 3,047 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 20 नवंबर 2026 है. जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत देश भर के विभिन्न कार्य केंद्रों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि उम्मीदवारों का चयन सीधे उनकी शैक्षणिक योग्यता के अंकों (मेरिट लिस्ट) के आधार पर होगा.