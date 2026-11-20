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ONGC अप्रेंटिस भर्ती 2026: 3,047 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ONGC में अप्रेंटिस के 3,047 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका है, योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
Published : November 20, 2026 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: सरकारी नौकरी और प्रशिक्षण की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) में अप्रेंटिसशिप के 3,047 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 20 नवंबर 2026 है. जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे बिना देरी किए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत देश भर के विभिन्न कार्य केंद्रों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि उम्मीदवारों का चयन सीधे उनकी शैक्षणिक योग्यता के अंकों (मेरिट लिस्ट) के आधार पर होगा.
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इस अप्रेंटिसशिप भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं, 12वीं, संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले युवाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 29 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.
पद के अनुसार कितना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार आकर्षक मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा
- ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 12,300 रुपये प्रति माह
- डिप्लोमा अप्रेंटिस: 10,900 रुपये प्रति माह
- आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस (दो वर्षीय): 10,560 रुपये प्रति माह
- आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय): 9,600 रुपये प्रति माह
- कक्षा 10वीं/12वीं पास ट्रेड अप्रेंटिस: 8,200 रुपये प्रति माह
इन 5 आसान स्टेप्स से करें आवेदन
- सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ongcapprentices.ongc.co.in पर विजिट करें.
- वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन' (Online Registration) लिंक पर क्लिक करें.
- अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें.
- फॉर्म भरने के बाद अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- सभी विवरण जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें और भविष्य की जरूरत के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें.
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