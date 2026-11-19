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रेलवे में 4,651 पदों पर निकली बंपर भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्दर्न रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के कुल 4,651 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर 11 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे.

10वीं और आईटीआई पास युवाओं को मौका

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी उच्च डिग्री की आवश्यकता नहीं है. उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की उम्र 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आयु की गणना 11 दिसंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.