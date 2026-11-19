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रेलवे में 4,651 पदों पर निकली बंपर भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन
नॉर्दर्न रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के 4,651 पदों पर भर्ती निकाली है. 10वीं-आईटीआई पास युवा 11 दिसंबर तक बिना परीक्षा के आवेदन करें.
Published : November 19, 2026 at 2:08 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्दर्न रेलवे ने अप्रेंटिसशिप के कुल 4,651 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर 11 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे.
10वीं और आईटीआई पास युवाओं को मौका
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी उच्च डिग्री की आवश्यकता नहीं है. उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की उम्र 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आयु की गणना 11 दिसंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.
बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी
आमतौर पर सरकारी भर्तियों में कई चरणों की परीक्षा होती है, लेकिन इस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा, इंटरव्यू या वायवा नहीं देना होगा. आवेदकों का चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा. यह मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के 10वीं कक्षा और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. चयनित युवाओं को रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी.
आवेदन शुल्क और फॉर्म भरने की प्रक्रिया
इस भर्ती में शामिल होने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क रखा गया है.
उम्मीदवार घर बैठे स्वयं आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org के होमपेज पर जाएं और भर्ती से जुड़े 'ऑनलाइन एप्लीकेशन' लिंक पर क्लिक करें. निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें. अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.
RRC NR Apprentice Application Form 2026
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