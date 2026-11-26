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गजब का आविष्कार: बेकार प्रोटीन से तैयार होगा घाव भरने वाला अनोखा जेल, NIT राउरकेला को मिला पेटेंट
एनआईटी राउरकेला के वैज्ञानिकों ने दवा कंपनियों के बेकार प्रोटीन से घाव भरने वाला खास हाइड्रोजेल बनाने की तकनीक का पेटेंट कराया.
Published : November 26, 2026 at 4:32 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) राउरकेला के शोधकर्ताओं ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी और अनोखी सफलता हासिल की है. संस्थान के वैज्ञानिकों ने दवा कंपनियों द्वारा बेकार समझकर फेंके जाने वाले निष्क्रिय प्रोटीन से घाव भरने वाला एक खास 'हाइड्रोजेल' तैयार करने की तकनीक ईजाद की है. इस महत्वपूर्ण खोज के लिए शोधकर्ताओं को पेटेंट भी मिल गया है. इस जेल का उपयोग भविष्य में घाव भरने, क्षतिग्रस्त ऊतकों को फिर से जीवित करने और शरीर में दवा पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा.
यह शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की प्रतिष्ठित पत्रिका 'जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री' में प्रकाशित हुआ है.
क्यों बेकार हो जाते हैं प्रोटीन?
एनआईटी राउरकेला के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हरेकृष्ण साहू के अनुसार, हमारे शरीर में ऊतकों की मरम्मत और अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं. आधुनिक दवाओं में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है. लेकिन प्रोटीन के अणु बेहद नाजुक होते हैं. ज्यादा गर्मी, रसायनों या कठिन प्रक्रियाओं के संपर्क में आने पर इनकी प्राकृतिक बनावट बिगड़ जाती है. इसके बाद ये अणु आपस में चिपककर गुच्छे बना लेते हैं और काम करना बंद कर देते हैं. इसी वजह से दवा और बायोटेक कंपनियां इन्हें बेकार मानकर फेंक देती हैं.
कैसे तैयार हुआ यह खास जेल?
शोधकर्ताओं की टीम ने इन्हीं बेकार प्रोटीन को दोबारा उपयोगी बनाने का तरीका खोज निकाला. इसके लिए वैज्ञानिकों ने 'बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन-2' (BMP-2) को लगभग 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म किया, जिससे उसके अणु खुलकर आपस में चिपक गए. इसके बाद इन गुच्छों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हायल्यूरोनिक एसिड मिलाया गया, जिससे एक खास तरह का जेल तैयार हो गया. इस जेल में बेहद सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनकी मदद से यह पानी सोख सकता है, दवाओं को अपने अंदर सुरक्षित रख सकता है और शरीर के ऊतकों के साथ आसानी से घुल-मिल सकता है.
लैब टेस्ट में मिले शानदार नतीजे
प्रोफेसर साहू ने बताया कि इस जेल में मौजूद प्रोटीन और हायल्यूरोनिक एसिड के तालमेल से इसकी पानी रोकने की क्षमता और एंटीऑक्सीडेंट गुण काफी बेहतर हो गए हैं. प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान इस जेल में 'एम्पीसिलीन' नाम की एंटीबायोटिक दवा भरी गई. जेल ने इस दवा को धीरे-धीरे और सही मात्रा में रिलीज किया, जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए बेहद कारगर है. इसके अलावा, इस जेल ने 'फाइब्रोब्लास्ट' कोशिकाओं के विकास में भी मदद की, जो घाव भरने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं.
आगे क्या होगा?
एनआईटी राउरकेला के लाइफ साइंसेज विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर मोनालिसा मिश्रा ने बताया कि इस जेल की प्रभावशीलता की जांच फल मक्खियों (ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर) पर की गई, जिसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इंसानों पर इसके क्लीनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले बड़े जानवरों पर इसकी सुरक्षा और अनुकूलता की जांच करना अभी बाकी है. यह खोज न केवल चिकित्सा खर्च कम करेगी, बल्कि दवा उद्योग के कचरे का भी बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करेगी. PTI
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