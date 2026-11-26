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गजब का आविष्कार: बेकार प्रोटीन से तैयार होगा घाव भरने वाला अनोखा जेल, NIT राउरकेला को मिला पेटेंट

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) राउरकेला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) राउरकेला के शोधकर्ताओं ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी और अनोखी सफलता हासिल की है. संस्थान के वैज्ञानिकों ने दवा कंपनियों द्वारा बेकार समझकर फेंके जाने वाले निष्क्रिय प्रोटीन से घाव भरने वाला एक खास 'हाइड्रोजेल' तैयार करने की तकनीक ईजाद की है. इस महत्वपूर्ण खोज के लिए शोधकर्ताओं को पेटेंट भी मिल गया है. इस जेल का उपयोग भविष्य में घाव भरने, क्षतिग्रस्त ऊतकों को फिर से जीवित करने और शरीर में दवा पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा.

यह शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की प्रतिष्ठित पत्रिका 'जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री' में प्रकाशित हुआ है.

क्यों बेकार हो जाते हैं प्रोटीन?

एनआईटी राउरकेला के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हरेकृष्ण साहू के अनुसार, हमारे शरीर में ऊतकों की मरम्मत और अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं. आधुनिक दवाओं में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है. लेकिन प्रोटीन के अणु बेहद नाजुक होते हैं. ज्यादा गर्मी, रसायनों या कठिन प्रक्रियाओं के संपर्क में आने पर इनकी प्राकृतिक बनावट बिगड़ जाती है. इसके बाद ये अणु आपस में चिपककर गुच्छे बना लेते हैं और काम करना बंद कर देते हैं. इसी वजह से दवा और बायोटेक कंपनियां इन्हें बेकार मानकर फेंक देती हैं. कैसे तैयार हुआ यह खास जेल?

शोधकर्ताओं की टीम ने इन्हीं बेकार प्रोटीन को दोबारा उपयोगी बनाने का तरीका खोज निकाला. इसके लिए वैज्ञानिकों ने 'बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन-2' (BMP-2) को लगभग 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म किया, जिससे उसके अणु खुलकर आपस में चिपक गए. इसके बाद इन गुच्छों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हायल्यूरोनिक एसिड मिलाया गया, जिससे एक खास तरह का जेल तैयार हो गया. इस जेल में बेहद सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनकी मदद से यह पानी सोख सकता है, दवाओं को अपने अंदर सुरक्षित रख सकता है और शरीर के ऊतकों के साथ आसानी से घुल-मिल सकता है.