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NEET UG 2026: नीट परीक्षा का समय 195 मिनट हुआ, छात्रों को 4 रफ-वर्क पेज मिलेंगे

NEET UG 2026: नीट परीक्षा का समय 195 मिनट हुआ, छात्रों को 4 रफ-वर्क पेज मिलेंगे ( File/ ANI )

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शुक्रवार को NEET (UG) 2026 के लिए छात्रों के लिए अनुकूल उपायों की घोषणा की, जिसमें अतिरिक्त रफ-वर्क स्पेस और परीक्षा का समय बढ़ाना शामिल है.

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी. NTA के अनुसार, परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी, जिसमें कुल 195 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ा दिया गया है.

एनटीए ने बताया कि विस्तारित एग्जामिनेशन विंडो परीक्षा शुरू और खत्म होने पर निगरानी की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, जैसे कि हस्ताक्षर करने की जरूरत, जिससे कैंडिडेट्स को पहले लगता था कि उनके काम करने का प्रभावी समय कम हो जाता है."

NTA ने प्रश्न-पत्र बुकलेट में रफ वर्क (Rough Work) के लिए दिए गए पेजों की संख्या भी दो से बढ़ाकर चार पेज कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को कैलकुलेशन और रीजनिंग के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी. एजेंसी ने कहा, "कैंडिडेट इस काम के लिए बुकलेट के शुरू और आखिर में दिए गए रफ-वर्क पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं."

एक और बदलाव में, एनटीए ने बाएं हाथ के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए रफ-वर्क पेज की जगह को फिर से डिजाइन किया है. पहले, रफ-वर्क पेज सिर्फ बुकलेट के आखिर में दिए जाते थे. संशोधित फार्मेट में, सवाल-जवाब के इंग्लिश और रीजनल भाषा दोनों वर्शन में, रफ-वर्क पेज बुकलेट की शुरुआत में, निर्देश पृष्ठ के ठीक बाद, आखिर में दिए गए पेज के अलावा दो और रफ-वर्क पेज दिए जाएंगे.