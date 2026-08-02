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NEET-UG 2026: 4 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग, MCC ने किए बड़े बदलाव
काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, AIQ काउंसलिंग का पहला राउंड 4-17 अगस्त तक है. राज्य कोटे की सीटों के लिए, पहला राउंड 13-22 अगस्त तक होगा.
Published : August 2, 2026 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत MBBS और दूसरे स्नातक मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का पहला राउंड 4 अगस्त से शुरू होगा. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के अनुसार 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा.
MCC द्वारा 1 अगस्त को जारी काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, स्नातक मेडिकल कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा, जबकि खाली सीटों के लिए अगले राउंड की काउंसलिंग जारी रहेगी.
काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए AIQ काउंसलिंग का पहला राउंड 4 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा. जॉइन/ रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त होगी.
AIQ काउंसलिंग का दूसरा राउंड 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा. इसके बाद तीसरा राउंड 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा. काउंसलिंग का सबसे आखिरी चरण (Stray Vacancy Round) 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक निर्धारित है. खाली बची सीटों को भरने के राउंड के बाद जॉइन करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है.
MCC के मुताबिक, राज्य कोटे की सीटों के लिए, काउंसलिंग का पहला राउंड 13 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा और कैंडिडेट्स को 28 अगस्त तक रिपोर्ट करना होगा. दूसरा राउंड 31 अगस्त से 8 सितंबर तक और तीसरा राउंड 16 सितंबर से 26 सितंबर तक होगा. राज्य कोटे की सीटों के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक होगा.
शेड्यूल में हर राउंड के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज द्वारा जॉइन किए गए कैंडिडेट्स के सत्यापन के लिए टाइमलाइन भी दी गई है, ताकि सीट अलॉटमेंट में आसानी हो.
MCC ने सभी संस्थानों, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी और निर्धारित एजेंसियों को शेड्यूल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. संस्थानों से यह भी कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया समय पर पूरी हो, इसके लिए वे सभी शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को कार्य दिवस मानें.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले MCC ने NEET-UG 2026 काउंसलिंग प्रोसेस में कई सुधार किए हैं, जिसमें सीट अपग्रेड चुनने वाले कैंडिडेट्स के लिए जरूरी फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म करना और आवंटित सीटों से ऑनलाइन इस्तीफा देने की इजाजत देना शामिल है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया को " अधिक पारदर्शी और छात्र-अनुकूल" बनाया जा सके.
काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव
बड़े बदलावों में, जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है और जिन्होंने अगले राउंड में अपग्रेड का विकल्प चुना है, उन्हें अब सिर्फ एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट नहीं करना होगा. उनका एडमिशन काउंसलिंग सिस्टम में अगले राउंड में हिस्सा लेते समय वैलिड रहेगा, जो लागू काउंसलिंग नियमों के तहत होगा. MCC ने ऑनलाइन इस्तीफा देने की सुविधा भी शुरू की है.
बयान में कहा गया है कि कैंडिडेट अब MCC काउंसलिंग पोर्टल के जरिये अपनी आवंटित सीट छोड़ सकते हैं, जहां भी काउंसलिंग नियमों के तहत इजाजत हो और तय टाइमलाइन के अंदर, आवंटित संस्थान में फिजिकली जमा करने की जरूरत नहीं है. डीम्ड यूनिवर्सिटी में NRI आरक्षण चाहने वाले कैंडिडेट "काउंसलिंग पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे".
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