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NEET-UG 2026: 4 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग, MCC ने किए बड़े बदलाव

NEET-UG 2026 काउंसलिंग 4 अगस्त से शुरू होगी ( IANS )

नई दिल्ली: ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत MBBS और दूसरे स्नातक मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का पहला राउंड 4 अगस्त से शुरू होगा. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के अनुसार 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा. MCC द्वारा 1 अगस्त को जारी काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, स्नातक मेडिकल कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा, जबकि खाली सीटों के लिए अगले राउंड की काउंसलिंग जारी रहेगी. काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए AIQ काउंसलिंग का पहला राउंड 4 अगस्त से 17 अगस्त तक होगा. जॉइन/ रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त होगी. AIQ काउंसलिंग का दूसरा राउंड 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा. इसके बाद तीसरा राउंड 10 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा. काउंसलिंग का सबसे आखिरी चरण (Stray Vacancy Round) 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक निर्धारित है. खाली बची सीटों को भरने के राउंड के बाद जॉइन करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है. MCC के मुताबिक, राज्य कोटे की सीटों के लिए, काउंसलिंग का पहला राउंड 13 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा और कैंडिडेट्स को 28 अगस्त तक रिपोर्ट करना होगा. दूसरा राउंड 31 अगस्त से 8 सितंबर तक और तीसरा राउंड 16 सितंबर से 26 सितंबर तक होगा. राज्य कोटे की सीटों के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक होगा. शेड्यूल में हर राउंड के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज द्वारा जॉइन किए गए कैंडिडेट्स के सत्यापन के लिए टाइमलाइन भी दी गई है, ताकि सीट अलॉटमेंट में आसानी हो.