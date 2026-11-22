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प्राइवेट छोड़ सरकारी कोचिंग में पहुंच रहे बच्चे, बिहार सरकार की योजना ने किया कमाल

मुजफ्फरपुर राजकीय जिला स्कूल में पढ़ाई करते छात्र ( ETV Bharat )

"पहले गणित पढ़ने के लिए प्राइवेट कोचिंग में जाते थे, लेकिन अब जिला स्कूल की शाम वाली क्लास में उससे बेहतर पढ़ाई मुफ्त में हो रही है. शिक्षकों के समझाने का तरीका काफी अच्छा लग रहा है." - अर्णव कुमार, छात्र