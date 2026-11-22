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प्राइवेट छोड़ सरकारी कोचिंग में पहुंच रहे बच्चे, बिहार सरकार की योजना ने किया कमाल
Bihar Free Coaching: राजकीय जिला स्कूल में 'संकल्प संध्या योजना' की निशुल्क कक्षाओं से प्रभावित होकर विद्यार्थी अपनी निजी कोचिंग छोड़ रहे हैं. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 22, 2026 at 7:52 PM IST
मुजफ्फपरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर राजकीय जिला स्कूल के छात्र अर्णव कुमार पिछले दो दिनों से शाम की कक्षा में पढ़ने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे पहले गणित की पढ़ाई के लिए दूसरी कोचिंग में जाते थे, लेकिन यहां निशुल्क कोचिंग की जानकारी मिलने पर पिता को बताया और पुरानी कोचिंग छोड़ दी.
"पहले गणित पढ़ने के लिए प्राइवेट कोचिंग में जाते थे, लेकिन अब जिला स्कूल की शाम वाली क्लास में उससे बेहतर पढ़ाई मुफ्त में हो रही है. शिक्षकों के समझाने का तरीका काफी अच्छा लग रहा है." - अर्णव कुमार, छात्र
सरकारी शिक्षक के बेटे ने भी छोड़ा निजी संस्थान
गोलू कुमार पहले पक्की सड़क स्थित निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते थे. स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में निशुल्क कोचिंग की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया. खास बात यह है कि गोलू के पिता खुद सरकारी शिक्षक हैं, जो बेटे को मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. गोलू को यहां पढ़ाई का माहौल और शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका काफी पसंद आ रहा है.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई निशुल्क कक्षाएं
यह सकारात्मक बदलाव मुजफ्फरपुर के राजकीय जिला स्कूल में देखने को मिल रहा है. बिहार शिक्षा विभाग के पायलट प्रोजेक्ट ‘संकल्प संध्या योजना’ के तहत यहां नौवीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए शाम पांच बजे से साढ़े सात बजे तक निशुल्क संध्याकालीन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं. 17 नवंबर को पहले दिन महज तीन विद्यार्थियों से शुरू हुई इस कक्षा में दूसरे दिन संख्या बढ़कर नौ पहुंच गई.
स्मार्ट बोर्ड और आधुनिक संसाधनों से हो रही पढ़ाई
विद्यार्थियों के सरकारी कक्षा की ओर खिंचे चले आने की बड़ी वजह यहां का आधुनिक शिक्षण तरीका है. छात्र अभिराज ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाकर वे शाम पांच बजे कोचिंग पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि गणित में नंबर लाइन का पाठ शिक्षक ने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया, जिससे विषयों को समझना आसान हो गया और उन्होंने पुरानी कोचिंग छोड़ दी.
अनुभवी शिक्षकों का समर्पण और गरीब छात्रों को अवसर
यहां स्कूल के शिक्षक अपनी इच्छा से बच्चों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ा रहे हैं, जिनमें मो. नेहाल निजामुद्दीन अंसारी (जीवविज्ञान), सुतुंजय वर्मा (गणित), कुंदन कुमार (अंग्रेजी) और स्वयं प्राचार्य (जीवविज्ञान) शामिल हैं. कक्षा नौ के छात्र मोहम्मद रेहान पहले कोई कोचिंग नहीं कर पाते थे. स्कूल शिक्षक से जानकारी मिलने के बाद वे इसे अपने लिए गोल्डन ऑपर्च्युनिटी मानते हैं और रोजाना स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं.
चार शिक्षकों की टीम और बच्चों का जोश
जीवविज्ञान के शिक्षक निजामुद्दीन अंसारी ने बताया कि यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है और जो बच्चे पहले निजी कोचिंग में जाते थे, वे अब पूरे जोश के साथ यहां आकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल यहां साइंस, फिजिक्स, इंग्लिश और जीवविज्ञान के कुल चार शिक्षक मौजूद हैं, जो नियमित रूप से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं.
"सरकार की एक नयी सोच और एक नयी पहल है. गरीब बच्चों के लिए यह काफी अच्छा है. यहां आकर बच्चे आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे. कंपटीशन की भी तैयारी कर सकेंगे." - निजामुद्दीन अंसारी, शिक्षक
एक महीने में सिलेबस पूरा करने का लक्ष्य
राजकीय जिला स्कूल के प्राचार्य डॉ. जीवू कुमार झा ने बताया कि 17 नवंबर से कक्षा शुरू होने के कारण अभी कई बच्चों को जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे संख्या बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि यहां किसी विशेष यूनिफॉर्म की बाध्यता नहीं है और विद्यार्थी साफ-सुथरे व शालीन कपड़ों में आकर पढ़ाई कर सकते हैं.
"हमलोगों का विशेष फोकस आने वाली बोर्ड परीक्षा पर है. अभी एक महीने का समय है. ऐसे में बच्चों को तैयारी करायी जा रही है. पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है ताकि बच्चों को अच्छे अंक आ सकें." - डॉ. जीवू कुमार झा, प्राचार्य, राजकीय जिला स्कूल
प्रचार-प्रसार और सेवानिवृत्त अधिकारियों से अपील
प्राचार्य डॉ. झा ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि अगले सत्र से बच्चे खुद आकर नामांकन कराएं. उन्होंने सरकारी शिक्षकों के अलावा सामाजिक व बौद्धिक वर्ग के लोगों तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों, आईएएस, आईपीएस, डीओ और डीपीओ जैसे अधिकारियों से भी इस अभियान में जुड़कर शिक्षादान करने की अपील की है, ताकि समाज के बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें.
क्या है संकल्प संध्या योजना?
संकल्प संध्या योजना बिहार शिक्षा विभाग की एक निशुल्क उपचारात्मक (remedial) कक्षा पहल है, जिसे 17 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है. इसका लक्ष्य प्रत्येक जिला मुख्यालय के चयनित एक से तीन सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के कमजोर विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है.
अन्य स्कूलों के छात्रों को भी लाभ और समय में बदलाव के सुझाव
इस योजना के तहत कई स्थानों पर चयनित स्कूलों के साथ-साथ अन्य सरकारी स्कूलों के छात्र भी इन कक्षाओं में शामिल होकर पढ़ाई कर सकते हैं. विभागीय स्तर पर इसका समय शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक निर्धारित है.
हालांकि सर्दी और घर लौटने की सुविधा को देखते हुए स्कूल की छुट्टी के तुरंत बाद समय बदलने के सुझाव भी सामने आ रहे हैं. इस अभियान में चिन्हित शिक्षकों के साथ-साथ 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और शिक्षित स्वयंसेवी भी जुड़ सकते हैं.
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