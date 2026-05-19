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नीट पुनर्परीक्षा पर अहम बैठक, त्रुटिरहित परीक्षा आयोजित करने पर जोर, उम्मीदवारों को परीक्षा शहर चुनने की अनुमति

नई दिल्ली : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का आदेश दिया. इसके तहत सुरक्षित, सुचारू और त्रुटिरहित परीक्षा के आयोजन का निर्देश दिया गया.

बैठक पिछली NEET-UG परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी के बीच हुई है. पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मंत्री ने अधिकारियों को पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुनर्परीक्षा के दौरान कोई चूक न दोहराई जाए.

अधिकारियों के अनुसार, पुनर्परीक्षा 21 जून, 2026 को देश भर में पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने और प्रत्येक राज्य में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है.

प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और सतर्कता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने का निर्देश दिया ताकि सुरक्षा प्रोटोकॉल और परीक्षा व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

सुरक्षा उपायों के अलावा, मंत्री ने परीक्षा के दौरान छात्रों के कल्याण के महत्व पर भी बल दिया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परिवहन सहायता, पीने का पानी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं सहित पर्याप्त सुविधाएं केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएं.

इस बीच, एनटीए ने पुनः नीट परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिन छात्रों का वर्तमान पता बदल गया है और वे परीक्षा शहर बदलना चाहते हैं, वे 21 मई तक आधिकारिक एनटीए और नीट पोर्टल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं.