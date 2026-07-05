ETV Bharat / education-and-career
एसबीआई में बंपर बहाली, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जल्द करें आवेदन
एसबीआई इस वर्ष करेगा 1,500 प्रोबेशनरी अधिकारियों की नियुक्ति.
Published : July 5, 2026 at 3:44 PM IST
नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने कारोबार के विस्तार को गति देने के लिए इस वर्ष 1,500 ‘प्रोबेशनरी’ यानी प्रशिक्षु अधिकारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है. एसबीआई द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार, कुल 1,500 पदों में 1,446 नियमित रिक्तियां हैं, जबकि 54 पद लंबित श्रेणी की रिक्तियों के हैं.
आवेदन करने की अंतिम तिथि आठ जुलाई है और बैंक को उम्मीद है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी. पात्रता मानदंड के अनुसार, आवेदक किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए तथा एक अप्रैल, 2026 तक उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
- ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख 18/06/2026
- आवेदन रजिस्ट्रेशन बंद होने की तारीख 08/07/2026
- आवेदन की जानकारी में बदलाव करने की आखिरी तारीख 08/07/2026
- आवेदन का प्रिंट निकालने की आखिरी तारीख 23/07/2026
- ऑनलाइन फीस पेमेंट 18/06/2026 से 08/07/2026 तक
बैंक ने कहा कि वह बदलती और बहुआयामी बैंकिंग जरूरतों के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवरों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित विविध पृष्ठभूमि के पेशेवरों की सीधी (लैटरल) भर्ती भी करता है. इन विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति डेटा सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, विधिक, कोषागार (ट्रेजरी), अनुपालन और डेटा विश्लेषण जैसे प्रमुख कार्यक्षेत्रों में की जाती है.
पिछले वित्त वर्ष में एसबीआई ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने और अनुशासित तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीम तैयार करने के उद्देश्य से 67 खिलाड़ियों की भी भर्ती की थी.
बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में एसबीआई ने 4,640 अधिकारियों, 19,340 सहायक कर्मचारियों (एसोसिएट्स) और 1,653 कर्मचारियों की अनुबंध पर नियुक्ति की.
वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की वार्षिक दर लगातार एक प्रतिशत से कम रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह दर लगभग 0.97 प्रतिशत रही, जो बैंकिंग उद्योग में सबसे कम दरों में से एक है। यह कर्मचारियों की मजबूत प्रतिबद्धता, संस्थान की स्थिरता और कर्मचारी-केंद्रित नीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है.
ये भी पढ़ें : NEET और JEE के आधार पर होने वाले एडमिशन में बोर्ड परीक्षाओं के नंबर को भी मिलेगा वेटेज