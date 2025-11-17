ETV Bharat / education-and-career

KVS में निकलीं 15000 नौकरियां, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ? जानें वेतन, पात्रता और लास्ट डेट

KVS में निकलीं 15000 नौकरियां ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 भर्ती अभियान के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए 14,000 से अधिक रिक्तियों की घोषणा की गई है. 13 नवंबर को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कुल 14,967 पद उपलब्ध हैं और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इन रिक्तियों में असिस्टेंट कमिशनर, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, प्रशासनिक अधिकारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेनोग्राफर ग्रेड- I और कई अन्य पद शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित पदों के लिए आवश्यक योग्यता और पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. एग्जाम करने के बाद उम्मीदवार शिक्षक के रूप में शामिल हो सकते हैं और बाद में प्रमोशन के माध्यम से वह वाइस-प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जैसे वरिष्ठ पदों पर आगे बढ़ सकते हैं. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और स्टेशन या क्षेत्र में परिवर्तन के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा. भर्ती से संबंधित अहम तारीखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट: 14 नवंबर 2025

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समाप्त: 4 दिसंबर 2025

फीस पेमेंट करने की डेट: 14 नवंबर 2025

फीस भरने की लास्ट डेट: 4 दिसंबर 2025 प्रधानाचार्य के लिए पात्रता और वेतन पे स्केल: वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78800-209200 रुपये)