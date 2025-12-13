ETV Bharat / education-and-career

KVS में 2499 पदों पर भर्ती, सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan – KVS) ने सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर दी है. संगठन ने 2499 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है. ये भर्तियां प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न अन्य पदों के लिए हैं. इससे पहले KVS ने 9921 पदों पर भर्ती निकाली थी. कौन-कौन से और कितने पद हैं?

कुल 2499 पदों में 1712 सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के लिए रखे गए हैं, जबकि 525 एससी और 262 एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. प्रमुख पदों और रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है: प्रिंसिपल: 157

वाइस प्रिंसिपल: 125

पीजीटी (हिंदी): 67

पीजीटी (अंग्रेजी): 94

पीजीटी (भौतिकी): 138

पीजीटी (रसायन विज्ञान): 128

पीजीटी (गणित): 49

पीजीटी (जीवविज्ञान): 74

टीजीटी (अंग्रेजी): 258

टीजीटी (हिंदी): 79

टीजीटी (विज्ञान): 143

टीजीटी (गणित): 307

टीजीटी (सामाजिक अध्ययन): 253

वित्त अधिकारी: 5

अनुभाग अधिकारी: 6

सहायक अनुभाग अधिकारी: 107

वरिष्ठ सचिवालय सहायक: 179

कनिष्ठ सचिवालय सहायक: 49 केवल विभागीय भर्ती

यह भर्ती विभागीय भर्ती है, जिसका अर्थ है कि केवल KVS में पहले से कार्यरत कर्मचारी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. नए उम्मीदवार सीधे आवेदन नहीं कर सकते.