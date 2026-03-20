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केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें कहीं चूक न जाए मौका

नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूलों में से एक, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका में प्रवेश की औपचारिक प्रक्रिया आज, 20 मार्च 2026 से शुरू कर दी है. देशभर के 1,200 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है.

ऑनलाइन पंजीकरण और महत्वपूर्ण तिथियां

KVS के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की खिड़की आज सुबह 10:00 बजे से खुल गई है. अभिभावक 2 अप्रैल 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद, 8 और 9 अप्रैल 2026 को पहली प्रोविजनल चयन सूची जारी की जाएगी. यदि सीटें खाली रहती हैं, तो दूसरी और तीसरी सूची भी क्रमशः अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी.

आयु सीमा के कड़े नियम

इस वर्ष भी आयु सीमा को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2026 तक 6 वर्ष होनी चाहिए. 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वहीं बालवाटिका के लिए नियम इस प्रकार हैं