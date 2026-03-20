ETV Bharat / education-and-career

केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए आवेदन शुरू, जल्दी करें कहीं चूक न जाए मौका

केवीएस 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू. अभिभावक आधिकारिक पोर्टल पर 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूलों में से एक, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका में प्रवेश की औपचारिक प्रक्रिया आज, 20 मार्च 2026 से शुरू कर दी है. देशभर के 1,200 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है.

ऑनलाइन पंजीकरण और महत्वपूर्ण तिथियां
KVS के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की खिड़की आज सुबह 10:00 बजे से खुल गई है. अभिभावक 2 अप्रैल 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद, 8 और 9 अप्रैल 2026 को पहली प्रोविजनल चयन सूची जारी की जाएगी. यदि सीटें खाली रहती हैं, तो दूसरी और तीसरी सूची भी क्रमशः अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी.

आयु सीमा के कड़े नियम
इस वर्ष भी आयु सीमा को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2026 तक 6 वर्ष होनी चाहिए. 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वहीं बालवाटिका के लिए नियम इस प्रकार हैं

  • बालवाटिका-1: 3 से 4 वर्ष
  • बालवाटिका-2: 4 से 5 वर्ष
  • बालवाटिका-3: 5 से 6 वर्ष

(नोट: 1 अप्रैल को जन्म लेने वाले बच्चों को भी आयु गणना में छूट दी गई है.)

आरक्षण और प्राथमिकता श्रेणियां
केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश केवल लॉटरी पर ही नहीं, बल्कि प्राथमिकता श्रेणियों पर भी निर्भर करता है. इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाती है. इसके अलावा, शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं. अनुसूचित जाति (15%), अनुसूचित जनजाति (7.5%), और अन्य पिछड़ा वर्ग (27%) के लिए भी आरक्षण के कड़े प्रावधान हैं. 'सिंगल गर्ल चाइल्ड' कोटा भी बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू है.

कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं.

  • 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर बच्चे और माता-पिता की जानकारी भरें.
  • पंजीकरण के बाद प्राप्त 'लॉगिन कोड' के जरिए फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज (जैसे जन्म प्रमाण पत्र और फोटो) अपलोड करें.
  • अपने निवास के पास के तीन केंद्रीय विद्यालयों का चयन करें.
  • फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में तैयार हों.

यह भी पढ़ें- सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग! 24 घंटे में चांदी ₹8,540 महंगी, चेक करें आज की लेटेस्ट रेट लिस्ट

TAGGED:

केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 आवेदन
KVSONLINEADMISSION
KVS ADMISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.