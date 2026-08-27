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कर्नाटक: पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर पांच मंत्रियों की कैबिनेट समिति का गठन, एक महीने में सौंपेगी रिपोर्ट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ( X / @DKShivakumar )

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करने और परीक्षा, भर्ती, फीस, शैक्षिक बुनियादी ढांचे, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा तक सभी की पहुंच को कवर करने वाले सुधारों की सिफारिश करने के लिए पांच सदस्यों वाली कैबिनेट उप-समिति बनाई है. समिति के चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर होंगे. उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी, आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे, मेडिकल एजुकेशन मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, और स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा सदस्य होंगे. 21 अगस्त को राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद आधिकारिक ज्ञापन जारी किया गया. समिति को एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. परीक्षाओं और भर्ती के मामले में, समिति प्रश्न-पत्र लीक और गड़बड़ी रोकने, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बेहतर बनाने और राज्य परीक्षाओं और भर्ती के लिए एक निश्चित, समयबद्ध कैलेंडर बनाने के उपाय सुझाएगी. समिति निजी शैक्षणिक संस्थानों की फीस, कोचिंग सेंटर के नियमन और छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने के तरीकों की भी पड़ताल करेगी. ज्ञापन में कहा गया है, "समिति सरकारी स्कूलों, PU कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जांच करेगी. इसमें शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और पर्याप्त लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना शामिल है."