ETV Bharat / education-and-career

JEE Main Result 2026: ओडिशा के भावेश पात्रा बने टॉपर, 12 छात्रों का 100 परसेंटाइल स्कोर

जेईई (मेन) 2026 सेशन-1 रिजल्ट में 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है. ओडिशा के भावेश 12 टॉपर में छठे नंबर पर रहे.

JEE Main Result: Bhavesh Odisha Topper, 12 Candidates Score 100 Percentile
ओडिशा के भावेश पात्रा बने टॉपर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 17, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 16 फरवरी को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन (JEE Main 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया. इस बार 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किए हैं. जिसमें ओडिशा के भावेश पात्रा भी हैं. भावेश 12 टॉपर में छठे नंबर पर रहे. जेईई (मेन) 2026 सेशन-1 में दिल्ली के श्रेयस मिश्रा ने पहला स्थान हासिल किया. ओडिशा के ​​मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने JEE मेन एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी.

12 टॉपर में से तीन राजस्थान, दो आंध्र प्रदेश से, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र से एक-एक हैं.

श्रेयस मिश्रा भी मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं. उनके पिता सुमंत मिश्रा 24 साल पहले दिल्ली आ गए थे. फिलहाल वह साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं.

कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट — jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए अपने JEE Main सेशन 1 का आवेदन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा.

पहली बार, कैंडिडेट को वेरिफाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान OTP-बेस्ड आधार e-KYC लागू किया गया था. इस कदम का मकसद नकली कैंडिडेट की पहचान करना था. एंट्री के समय, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से कैंडिडेट की सख्ती से जांच की गई. अलग-अलग शहरों और केंद्रों पर परीक्षा को आसानी से कराने के लिए, कई अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें 311 सिटी कोऑर्डिनेटर, 726 ऑब्जर्वर, 311 फ्लाइंग स्क्वॉड और केंद्र सरकार की एजेंसियों के 215 अधिकारी शामिल थे.

देश भर में कुल 13,55,293 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था. उनमें से 13,04,653 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए. जेईई मेन परीक्षा 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी.

  • जनरल कैटेगरी: 4,52,825 कैंडिडेट
  • EWS: 1,80,958 कैंडिडेट
  • OBC कैटेगरी: 5,17,336 कैंडिडेट
  • SC कैटेगरी: 1,29,902 कैंडिडेट
  • ST कैटेगरी: 43,632 कैंडिडेट

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मैं JEE Main 2026 परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. यह रिजल्ट आपकी कड़ी मेहनत और लगन को दिखाता है. एग्जाम रिजल्ट तो बस एक कदम है; जीवन के हर फील्ड में सफल होने के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है. रिजल्ट कुछ भी हो, आत्मविश्वास और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ें. मैं सभी स्टूडेंट्स को आने वाले दिनों में बहुत सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं."

यह भी पढ़ें- CBSE Board Exams: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी, नोट कर लें ये बातें

TAGGED:

JEE MAIN
JEE MAIN RESULT
BHAVESH PATRA ODISHA TOPPER
JEE MAIN 2026 TOPPER
JEE MAIN 2026 SESSION 1 RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.