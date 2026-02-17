ETV Bharat / education-and-career

JEE Main Result 2026: ओडिशा के भावेश पात्रा बने टॉपर, 12 छात्रों का 100 परसेंटाइल स्कोर

ओडिशा के भावेश पात्रा बने टॉपर ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 16 फरवरी को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन (JEE Main 2026) का रिजल्ट जारी कर दिया. इस बार 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किए हैं. जिसमें ओडिशा के भावेश पात्रा भी हैं. भावेश 12 टॉपर में छठे नंबर पर रहे. जेईई (मेन) 2026 सेशन-1 में दिल्ली के श्रेयस मिश्रा ने पहला स्थान हासिल किया. ओडिशा के ​​मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने JEE मेन एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी. 12 टॉपर में से तीन राजस्थान, दो आंध्र प्रदेश से, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र से एक-एक हैं. श्रेयस मिश्रा भी मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं. उनके पिता सुमंत मिश्रा 24 साल पहले दिल्ली आ गए थे. फिलहाल वह साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं. कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट — jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए अपने JEE Main सेशन 1 का आवेदन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा.