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भारतीय रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, स्टेशन मास्टर के पद पर निकली वैकेंसी

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे ने स्टेशन मास्टर के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है. इस बार रेलवे कुल 1,265 स्टेशन मास्टर के खाली पदों को भरने जा रहा है. रेल मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया मंगलवार, 27 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है.

25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

अगर आप भी इस भर्ती के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि इसकी आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 तय की गई है. युवाओं के पास करीब एक महीने का समय है. इस भर्ती को सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी CEN नंबर 08/2026 के तहत निकाला गया है. रेलवे ने साफ किया है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है.

मुंबई और जम्मू में सबसे ज्यादा सीटें

इस भर्ती के तहत देश के अलग-अलग रेलवे जोन में भर्तियां की जाएंगी. अगर वैकेंसी की बात करें, तो इस बार सबसे ज्यादा सीटें मुंबई रीजन में हैं. RRB मुंबई ने सबसे ज्यादा 177 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इसके बाद दूसरे नंबर पर जम्मू-श्रीनगर है, जहां 122 पदों पर भर्ती होगी, जबकि चेन्नई में 119 पदों पर स्टेशन मास्टर रखे जाएंगे. उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सीटों का पूरा ब्योरा देख सकते हैं. फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.