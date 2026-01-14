ETV Bharat / education-and-career

एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहां चेक करें पूरी डिटेल

हैदराबाद: अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है. भारतीय वायुसेना (IAF) ने अग्निवीर वायु INTAKE 01/2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. देशसेवा का यह सुनहरा अवसर अविवाहित लड़कों और लड़कियों के लिए खुला है. इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर आवेदन कर सकते हैं.

मुख्य डिटेल्स और आवेदन की प्रक्रिया

भारतीय वायुसेना के इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा. आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2026 है, जबकि लिखित परीक्षा 30 और 31 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 21 वर्ष तक मान्य होगी. पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, जबकि नॉर्थ-ईस्ट और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह 147 सेंटीमीटर मान्य है.

फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT)

उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी. पुरुषों के लिए समय सीमा 7 मिनट, जबकि महिलाओं के लिए 8 मिनट है. इसके अलावा पुश-अप, सिट-अप और स्क्वैट्स में भी परीक्षा देनी होगी.

शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों ने 10+2 या समकक्ष परीक्षा में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों. वैकल्पिक रूप से, मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या IT में तीन साल का डिप्लोमा या दो साल का वोकेशनल कोर्स भी मान्य होगा.