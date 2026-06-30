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पौधों की रिसर्च में IIT मंडी के साइंटिस्ट को बड़ी कामयाबी, पौधों में बेहोशी की अवस्था के कोशिकीय संकेतों की पहचान

लेटेस्ट लाइव-सेल माइक्रोस्कोपी टेक्नीक का इस्तेमाल करके, साइंटिस्ट्स ने टमाटर और बैंगन के पौधों के सेल्स पर एनेस्थीसिया के असर की जांच की.

IIT Mandi scientists plant research
पौधों की रिसर्च में IIT मंडी के साइंटिस्ट की बड़ी कामयाबी (@IITMandi Media Team)
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By PTI

Published : June 30, 2026 at 9:20 AM IST

5 Min Read
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मंडी/शिमला: पौधों की रिसर्च में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, IIT मंडी के साइंटिस्ट्स ने कहा कि उन्होंने पौधों में एनेस्थीसिया दी गई हालत के सेलुलर सिग्नेचर की खोज की है, यह खोज साइंटिस्ट्स को "चेतना की एनेस्थीसिया दी गई हालत पर फिर से सोचने" पर मजबूर कर रही है. सेलुलर सिग्नेचर, जीन, प्रोटीन, सेलुलर बिहेवियर या ग्लाइकेन (सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स से बने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर जो लीनियर या बहुत ज़्यादा ब्रांच वाली चेन में जुड़े होते हैं) जैसे बायोमॉलिक्यूल्स का एक खास पहचान वाला पैटर्न है.

'एडवांस्ड बायोलॉजी' और 'केमिकल एंड बायोमेडिकल इमेजिंग' जर्नल्स में हाल ही में छपे दो खास आर्टिकल्स में, साइंटिस्ट्स ने बताया कि पौधों की सेलुलर दुनिया एनेस्थीसिया पर बहुत ही सिंक्रोनाइज़्ड तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और एनेस्थेटिक स्ट्रेस के तहत इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स के सटीक और सीक्वेंस में शटडाउन के लिए एक हायरार्किकल कैस्केड मैकेनिज्म को फॉलो करती है. उन्होंने कहा कि ऐसा तब भी होता है जब पौधों में दिमाग या नर्वस सिस्टम नहीं होता.

यहां जारी एक बयान में कहा गया, "ये नतीजे साइंटिस्ट्स को चेतना की बेहोशी वाली हालत पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या हमारे आस-पास की हरी-भरी दुनिया पहले की सोच से कहीं ज़्यादा समझदार है."

IIT मंडी के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा और साइंटिस्ट्स की टीम को लीड करने वाले प्रोफेसर चयन कांति नंदी ने कहा कि, उन्हें इन नतीजों और पुराने भारतीय फिलॉसॉफिकल सोच के बीच गहरा मेल दिखता है. उन्होंने कहा कि चेतना के नॉन-लोकल नेचर के बारे में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स (IKS) का नज़रिया न्यूक्लियस के एक साथ रीऑर्गेनाइजेशन और यूक्रोमैटिन द्वारा न्यूक्लियर पेरिफेरी के चक्कर में दिखता है.

उनके अनुसार, IKS का लंबे समय से मानना ​​रहा है कि चेतना, या संस्कृत में चेतना, सिर्फ दिमाग का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि सभी जीवित चीज़ों की एक बुनियादी और नॉन-लोकल प्रॉपर्टी है, जिसमें स्थूल चीज़ें से लेकर सूक्ष्म जीवन शक्ति और जागरूकता तक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि वैदिक परंपरा में भी चेतना को अस्तित्व के हर लेवल पर मौजूद बताया गया है, और कहा कि "पौधे हमेशा से थे लेकिन हमें बस यह नहीं पता था कि वे हमें देखते हुए महसूस कर सकते हैं." लेटेस्ट लाइव-सेल माइक्रोस्कोपी टेक्नीक का इस्तेमाल करके, साइंटिस्ट्स ने टमाटर और बैंगन के पौधों के सेल्स पर एनेस्थीसिया के असर की जांच की.

बयान में कहा गया, "माइक्रोस्कोप अब सेल न्यूक्लियस के लेवल पर जो दिखा रहा है, वह भारतीय फिलॉसफी की सोच से काफी मिलता-जुलता है, जो चेतना के हर जगह फैले होने, नॉन-लोकल नेचर के बारे में लंबे समय से बनी हुई है."

सबसे हैरान करने वाली खोज लगातार दूसरे एक्सपेरिमेंट में हुई, जिसे रिसर्चर्स ने "बहुत ज़्यादा नॉन-लोकल" घटना बताया. उन्होंने कहा, "हालांकि यह सभी सेल्स में एक ही समय में हुआ, भले ही उन सेल्स में कोई न्यूरॉन नहीं जुड़ा था और उनके बीच कोई तेज़ कम्युनिकेशन का रास्ता भी नहीं पता था, फिर भी हर न्यूक्लियस ने खुद को एक जैसे और एक साथ रीऑर्गेनाइज़ किया." हर प्लांट सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें DNA होता है जो दो तरह से पैक होता है -- यूक्रोमेटिन (जेनेटिकली एक्टिव, ढीला पैक DNA) और हेटरोक्रोमेटिन (जेनेटिकली इनएक्टिव, कसकर पैक DNA).

रिसर्चर्स ने पाया कि नॉर्मल कंडीशन में, न्यूक्लियस रैंडम तरीके से ओरिएंटेड होते हैं और प्लांट सेल में घूमते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया के तहत, वे बहुत ऑर्गनाइज़्ड हो जाते हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं.

यह खोज सेलुलर रिस्पॉन्स में एक बहुत सिंक्रोनाइज़्ड न्यूक्लियस-टू-न्यूक्लियस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म की ओर इशारा करती है जो बिना दिमाग या नर्वस सिस्टम वाले जीवों में भी काम करता है. साइंटिस्ट्स ने प्रपोज किया कि न्यूक्लियर-क्रोमेटिन रीऑर्गेनाइज़ेशन को न्यूरोनल और नॉन-न्यूरोनल सिस्टम में एनेस्थीसिया वाली हालत के बायोमार्कर के तौर पर कंजर्व किया जा सकता है.

इन फाइंडिंग्स के आधार पर, रिसर्च ग्रुप ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को दूसरे बायोलॉजिकल सिस्टम तक बढ़ाया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अलग-अलग स्पीशीज़ में न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइज़ेशन के एक जैसे पैटर्न होते हैं. उन्होंने कहा कि, अगर वही यूक्रोमेटिन रिस्पॉन्स देखा जाता है, तो कॉन्शसनेस के यूनिवर्सल, नॉन-लोकल सेलुलर सिग्नेचर का सबूत काफी मज़बूत होगा.

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