IIT मद्रास ने मैनेजमेंट और डेटा साइंस में B.Sc शुरू किया, कई सेक्टर में करियर के मौके
Published : February 22, 2026 at 1:16 PM IST
चेन्नई: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) ने मैनेजमेंट और डेटा साइंस में नया बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc या BS) प्रोग्राम शुरू किया है. यह एक बहुविषयक स्नातक (Interdisciplinary Undergraduate) प्रोग्राम है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (DoMS), आईआईटी मद्रास ऑफर करता है.
इस प्रोग्राम का पहला बैच जून 2026 से शुरू होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई 2026 है. प्रोग्राम और एडमिशन की डिटेल्स https://study.iitm.ac.in/mg पर देखी जा सकती हैं.
इस प्रोग्राम को बिजनेस डिसीजन-मेकिंग, क्वांटिटेटिव थिंकिंग और डेटा-ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्टाइज देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे पूरा करने वाले ग्रेजुएट्स को आईआईटी मद्रास से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी, जिसकी एकेडमिक मान्यता इंस्टीट्यूट की किसी भी दूसरी डिग्री जैसी ही होगी.
आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर आउटरीच एंड डिजिटल एजुकेशन (CODE) के जरिये एडमिशन, प्लेटफॉर्म, प्लेसमेंट और करियर सपोर्ट की सुविधा दी जाएगी. संस्थान इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग के मौके भी दे रहा है ताकि ग्रेजुएट्स की इंडस्ट्री के लिए तैयारी बेहतर हो सके.
करियर के मौके
इस प्रोग्राम को करने वालों के लिए करियर के मौके मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईटी और आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज, ई-कॉमर्स, कंसल्टिंग, हेल्थकेयर और पॉलिसी बनाने वाली संस्थाओं जैसे सेक्टर में फैले हुए हैं. यह प्रोग्राम हायर स्टडीज, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के लिए एक मजबूत बेस भी देता है.
इस प्रोग्राम के जरिये, आईआईटी मद्रास का मकसद बिजनेस की समझ और एनालिटिकल एक्सपर्टीज से लैस प्रोफेशनल्स की एक नई पीढ़ी तैयार करना है, जो इंडस्ट्रीज में डेटा-ड्रिवन बदलाव को लीड कर सकें.
आईआईटी मद्रास के मिशन के तहत, जो बड़े पैमाने पर हाई-क्वालिटी, भविष्य के लिए तैयार शिक्षा को सुलभ बनाना चाहता है, यह प्रोग्राम ऐसे प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रयास करता है जो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के मेल पर काम कर सकें.
इस प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशंस मैनेजर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट और स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट जैसे रोल के लिए फिट होंगे.
हाइब्रिड लर्निंग मॉडल
BS (मैनेजमेंट और डेटा साइंस) हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड के साथ हाइब्रिड लर्निंग मॉडल को अपनाता है. कोर्स आईआईटी मद्रास फैकल्टी द्वारा रिकॉर्ड किए गए लेक्चर के जरिये दिए जाते हैं, जिससे लर्नर्स अपनी स्पीड से पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही लाइव इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल सेशन, केस डिस्कशन और ऑनलाइन फोरम के जरिये लगातार एकेडमिक सपोर्ट भी मिलता है.
कामकाजी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम रविवार को होंगे. कोर्स के आधार पर, एग्जाम पूरे भारत में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर हो सकते हैं या रिमोट प्रॉक्टरिंग के साथ ऑनलाइन भी हो सकते हैं.
शैक्षणिक योग्यता
यह प्रोग्राम उन सभी के लिए खुला है जिन्होंने कक्षा 12 या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता पूरी की है, जिसमें डिप्लोमा होल्डर भी शामिल हैं. इसमें कोई उम्र की लिमिट या सीट की कोई पाबंदी नहीं है. स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को स्टैंडअलोन डिग्री के तौर पर, या किसी दूसरे एकेडमिक प्रोग्राम के साथ, या नौकरी करते हुए कर सकते हैं. कैंडिडेट्स को प्रोग्राम में एडमिशन या तो इन-हाउस क्वालिफायर के जरिये या JEE एडवांस्ड में बैठने के लिए पात्र होने पर मिलता है.
कार्यक्रम का शुभारंभ
आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि ने 21 फरवरी 2026 को परिसर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. लॉन्च इवेंट में बोलते हुए, आईआईटी मद्रास के निदेशक कामकोटी ने कहा, "मैनेजमेंट और डेटा साइंस में BS, आईआईटी मद्रास के विजन को दिखाता है, जो डेटा-ड्रिवन दुनिया में लर्नर्स को लीडरशिप के लिए तैयार करता है. मैनेजमेंट एजुकेशन को मजबूत एनालिटिकल फाउंडेशन के साथ जोड़कर, यह प्रोग्राम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज में सोच-समझकर, जिम्मेदार और असरदार फैसले लेने में मदद करता है, साथ ही बड़े पैमाने पर लचीलापन और पहुंच भी सुनिश्चित करता है."
आईआईटी मद्रास के DoMS के हेड, प्रो. साजी मैथ्यू ने कहा, "मैनेजमेंट और डेटा साइंस में इस यूनिक BS प्रोग्राम का मकसद मजबूत एनालिटिक्स स्किल्स वाले मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बढ़ती इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करना है. यह प्रोग्राम IIT मद्रास में टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम का फायदा उठाता है. उम्र और दूरी की रुकावटों के बिना यह इनक्लूसिव प्रोग्राम हाई-क्वालिटी डेटा-ड्रिवन मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए एक इनिशिएटिव है."
