ETV Bharat / education-and-career

बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, IBPS ने निकाली ₹14 लाख तक के पैकेज वाली भर्तियां, आवेदन शुरू

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: बैंकिंग सेक्टर में एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर नियमित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

इन पदों पर चयन के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति आईबीपीएस के मुंबई स्थित मुख्यालय कार्यालय में की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 29 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल ibps.in पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.