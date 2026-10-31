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बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, IBPS ने निकाली ₹14 लाख तक के पैकेज वाली भर्तियां, आवेदन शुरू
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए हैं.
Published : October 31, 2026 at 12:42 PM IST
नई दिल्ली: बैंकिंग सेक्टर में एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पदों पर नियमित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इन पदों पर चयन के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति आईबीपीएस के मुंबई स्थित मुख्यालय कार्यालय में की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 29 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल ibps.in पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.
पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता
आईबीपीएस ने अलग-अलग पदों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कार्य-अनुभव निर्धारित किया है
- सर्वर एडमिनिस्ट्रेटरः इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में बीई/बीटेक डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव अनिवार्य है.
- असिस्टेंट: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री. इसके साथ एडवांस्ड एमएस एक्सेल का ज्ञान तथा एमआईएस रिपोर्टिंग या डाटा संबंधित कार्य में 2 वर्ष का अनुभव जरूरी है.
- प्रोग्रामिंग असिस्टेंटः कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीसीए (BCA), बीएससी (B.Sc) अथवा संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री और 2 वर्ष का अनुभव.
आयु सीमा, आवेदन शुल्क और शानदार पैकेज
- आयु सीमा: सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए आयु 25 से 33 वर्ष तथा असिस्टेंट व प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 23 से 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.
- आवेदन शुल्कः सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा.
- वेतन पैकेज: चयनित उम्मीदवारों को बेहद आकर्षक सैलरी पैकेज दिया जाएगा. सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पद का वार्षिक सीटीसी (CTC) लगभग 14.09 लाख रुपये है, जबकि असिस्टेंट और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पदों के लिए वार्षिक सीटीसी लगभग 10.57 लाख रुपये निर्धारित है.
चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों का चयन आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), ऑनलाइन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा. परीक्षा का आयोजन नवंबर 2026 में संभावित है.
आवेदन के स्टेप्स
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
- होमपेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक कर अपना नया रजिस्ट्रेशन करें.
- आवेदन पत्र में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी सही जानकारी भरें.
- फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर 250 रुपये फीस का भुगतान करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें.
आधिकारिक लिंक: IBPS Recruitment 2026 Notice
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