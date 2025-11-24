ETV Bharat / education-and-career

10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, सैलरी 56900 रुपये तक, जानें आवेदन की अंतिम तिथि

इंटेलिजेंस ब्यूरो में मल्टी टास्किंग स्टाफ के 362 पदों पर भर्ती निकली है. 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

IB MTS Recruitment 2025 Eligibility Criteria Selection Process
10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, सैलरी 56900 रुपये तक, जानें आवेदन की अंतिम तिथि (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 6:23 PM IST

नई दिल्ली: भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में वैकेंसी निकली है. गृह मंत्रालय ने आईबी में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के 362 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 14 दिसंबर, 2025 रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें.

पात्रता मापदंड: आईबी में एमटीएस पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष डिग्री निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. इन पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार की उम्र 18-25 साल के बीच होनी चाहिए. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और बेंचमार्क विकलांगता वाले (PwBd) उम्मीदवारों को उम्र में छूट मिलेगी.

वेतनमान: मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सैलरी पे-लेवल-1 के तहत 18,000 से 56,900 रुपये तक दी जाएगी. साथ ही केंद्र सरकार भत्ते, विशेष सुरक्षा भत्ता, और छुट्टियों में की गई ड्यूटी के लिए नकद भुगतान भी मिलेगा.

सिलेक्शन प्रोसेस
आईबी एमटीएस पदों के लिए चयन प्रक्रिया में टियर 1 और टियर 2 एग्जाम शामिल हैं, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. टियर 2 परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते समय इसका स्कोर शामिल नहीं किया जाएगा. मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी, जो बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) फॉर्मेट में होगी. परीक्षा में चार विषय- सामान्य जानकारी, संख्यात्मक योग्यता (Quantitative Aptitude), न्यूमेरिकल/एनालिटिकल/लॉजिकल एबिलिटी तथा रीजनिंग और इंग्लिश भाषा से 100 प्रश्न होंगे. हर प्रश्न के 1 नंबर निर्धारित हैं. गलत जवाब देने पर एक-चौथाई नंबर काट लिए जाएंगे.

कैसे करें आवेदन

  • ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं
  • 'IB MTS एप्लीकेशन लिंक 2025' पर क्लिक करें
  • अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो "Already Registered? To Login" पर क्लिक करें
  • अगर रजिस्टर्ड नहीं तो "To Register" पर क्लिक करें और लॉगिन करें
  • जरूरी जानकारी भरें

IB MTS RECRUITMENT 2025
MTS 2025 RECRUITMENT IN IB
INTELLIGENCE BUREAU RECRUITMENT

