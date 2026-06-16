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CBSE से कैसे अलग है भारतीय शिक्षा बोर्ड? डॉ. एनपी सिंह ने दूर की माता-पिता की चिंताएं

एनपी सिंह ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर बातचीत की. ईटीवी भारत के नेशनल ब्यूरो चीफ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.

How Bhartiya Shiksha Board different from CBSE and other state boards, explained Dr NP Singh
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit/ https://bsb.org.in/)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 8:13 PM IST

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नई दिल्ली: जैसे-जैसे देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू कर रहा है, भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB) भी CBSE के एक नए राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर उभर रहा है. BSB का लक्ष्य आधुनिक शिक्षा को भारत की पुरानी ज्ञान परंपराओं के साथ जोड़ना है. पूर्व IAS अधिकारी डॉ. एन.पी. सिंह के नेतृत्व में यह बोर्ड 21वीं सदी के लिए जरूरी कौशल देते हुए समग्र, अनुभव पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है.

ईटीवी भारत के साथ विशेष इंटरव्यू में डॉ. एन.पी. सिंह ने कहा कि शिक्षा अब किताबों और परीक्षाओं से आगे बढ़नी चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा, "असली शिक्षा सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है. इसे मन, शरीर और आत्मा का पोषण करना चाहिए, साथ ही लोगों को आज की दुनिया में समाज और देश में अच्छा योगदान देने के लिए जरूरी कौशल भी देनी चाहिए."

पूर्व IAS अधिकारी डॉ. एन.पी. सिंह
पूर्व IAS अधिकारी डॉ. एन.पी. सिंह (Photo Credit/ https://bsb.org.in/)

उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड ने पूरे भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है और अब करीब 1000 स्कूल इस बोर्ड से संबद्ध हैं."

भारतीय परंपराओं पर आधारित मॉडल
भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में आगे बात करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि बोर्ड कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को मान्यता देता है और इसे CBSE के बराबर माना जाता है. BSB से जुड़े स्कूलों से पास होने वाले स्टूडेंट उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र हैं क्योंकि इसके कक्षा 10 और 12 के सर्टिफिकेट को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और कई राज्य सरकारों से मान्यता मिली हुई है.

CBSE से कैसे अलग है BSB?
जब ईटीवी भारत ने पूछा कि BSB, CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड से कैसे अलग है, तो डॉ. सिंह ने कहा कि सभी बोर्ड की एकेडमिक स्थिति एक जैसी है, लेकिन उनके शिक्षा दर्शन अलग हैं. उन्होंने कहा कि CBSE एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से बना है जो औपनिवेशिक काल के मैकाले फ्रेमवर्क से प्रभावित है, जबकि BSB भारत की अपनी शैक्षिक परंपराओं को फिर से शुरू करने और आधुनिक बनाने की कोशिश करता है.

उन्होंने कहा कि BSB के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, भगवद गीता, जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, भारतीय विचारकों और नेताओं की प्रेरणा देने वाली कहानियां, संवैधानिक मूल्य और गुरुकुल परंपरा के तत्व, साथ ही आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी शामिल हैं. डॉ. सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाठ्यक्रम को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से डिजाइन किया गया है.

उन्होंने कहा कि कंठस्थ के बजाय समझने पर ध्यान दिया जाता है. पढ़ाने के तरीके अनुभव और क्रियाकलाप पर आधारित होते हैं.

छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर रेडी लर्निंग के बारे में बात करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का मकसद टेक्नोलॉजी में तरक्की और पूरे विकास के बीच संतुलन बनाना है. विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की सहायता के लिए पढ़ाई का बोझ तुलनात्मक रूप से हल्का रखा गया है. साथ ही, पाठ्यक्रम में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और जीवन कौशल को विकसित करने पर जोर दिया गया है, जिन्हें 21वीं सदी के लिए जरूरी माना जाता है.

उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा, जिसमें इसके सिर्फ तकनीकी पहलुओं के बजाय इसके रचनात्मक इस्तेमाल पर खास ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "योजना ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना है जो भारतीय मूल्यों से जुड़े रहते हुए भी नई सोच वाले हों."

माता-पिता की चिंताओं का समाधान
जैसे-जैसे बोर्ड में दिलचस्पी बढ़ रही है, अभिभावकों ने कई सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या पढ़ाई सिर्फ हिंदी मीडियम में होगी और क्या CBSE से आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि BSB का लक्ष्य मुख्यधारा की पढ़ाई को बदलना नहीं है, बल्कि भारत की नई शिक्षा नीति के तहत एक अलग पढ़ाने का तरीका देना है.

डॉ. सिंह के अनुसार भारतीय शिक्षा बोर्ड देश के किसी भी दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड की तरह ही काम करेगा. अंतर पढ़ाने के तरीकों को भारतीय रंग में ढालने और स्टूडेंट्स को दुनिया को एक परिवार की तरह देखने का नजरिया बनाने में मदद करने में है, न कि फूट को बढ़ावा देने में. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं और अभिभावकों को नया सिस्टम समझने में मदद करने के लिए वर्कशॉप भी आयोजित कर रहा है.

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