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हेनले ऑपर्च्युनिटी इंडेक्स 2026, शिक्षा और करियर के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन देश, जानें भारत कहां खड़ा है

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: ग्लोबल मोबिलिटी और निवेश प्रवासन के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी संस्था, हेनले एंड पार्टनर्स ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित 'हेनले ऑपर्च्युनिटी इंडेक्स 2026' रिपोर्ट जारी कर दी है. यह रिपोर्ट दुनिया भर के उन 15 प्रमुख देशों की पहचान करती है जहां निवेश या योग्यता (Merit) के माध्यम से रेजिडेंसी या नागरिकता हासिल करना भविष्य के करियर और आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे अधिक लाभकारी है. पढ़ाई के साथ 'काम करने का अधिकार' है असली निवेश

इस वर्ष की रिपोर्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने अपना ध्यान केवल "कहां पढ़ाई करें" से हटाकर इस बात पर केंद्रित किया है कि "डिग्री के बाद किन देशों में रहने और काम करने का कानूनी अधिकार आसानी से मिलता है." रिपोर्ट के अनुसार, आज के समय में केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है; शैक्षणिक निवेश पर सर्वोत्तम रिटर्न (ROI) तभी मिलता है जब छात्र को उस देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक मोबिलिटी का लाभ मिले. इंडेक्स के शीर्ष देश: स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर

2026 के इंडेक्स में स्विट्जरलैंड 86 के स्कोर के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है. ज्यूरिख और जेनेवा जैसे शहरों में बैंकिंग, फार्मास्युटिकल रिसर्च और कमोडिटी ट्रेडिंग के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र ने इसे करियर के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनाया है. सिंगापुर (स्कोर 81) दूसरे और ऑस्ट्रेलिया (स्कोर 80) तीसरे स्थान पर हैं. सिंगापुर को एशिया के व्यापारिक और नवाचार हब के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपनी विश्व स्तरीय शिक्षा और उच्च जीवन स्तर के कारण शीर्ष पर बना हुआ है. ब्रिटेन (UK) और अमेरिका (USA) संयुक्त रूप से चौथे स्थान (स्कोर 79) पर हैं, जो अपनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और वित्तीय केंद्रों के कारण आज भी छात्रों और पेशेवरों की पहली पसंद बने हुए हैं. शीर्ष 15 देशों की सूची