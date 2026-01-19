ETV Bharat / education-and-career

खुशखबरी! 10वीं पास के सपने होंगे साकार, RBI ने निकाली बंपर वैकेंसी, पूरी जानकारी यहां

कैसे करें RBI Office Attendant 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये हैं जरूरी तारीखें आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है.

हैदराबाद: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 के तहत कुल 572 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान RBI में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) करना चाहते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. इस भर्ती की खास बात यह है कि ग्रेजुएट या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे.

आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 25 वर्ष

आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

572 पदों पर नियुक्ति की जाएगी

इस भर्ती के तहत कुल 572 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. ये पद देश के विभिन्न RBI कार्यालयों में भरे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं—

अहमदाबाद

भोपाल

कोलकाता

मुंबई

गुवाहाटी

पटना

सहित देश के अन्य प्रमुख शहर और राज्य

राज्यवार और कार्यालयवार वैकेंसी की पूरी जानकारी उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और हिंदी/अंग्रेजी भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा से संबंधित विस्तृत सिलेबस और एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन में दिया गया है.

क्यों खास है यह भर्ती

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 खास तौर पर उन युवाओं के लिए है, जो कम शैक्षणिक योग्यता के बावजूद स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. बेहतर वेतन, भत्ते और नौकरी की स्थिरता इसे और आकर्षक बनाती है.

RBI Office Attendant Recruitment 2026 Notice Check Here

