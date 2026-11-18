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अमेरिका में भारतीय छात्रों का मोहभंग, लगातार दूसरे साल घटे दाखिले, नए वीजा नियम और OPT फीस बनी सबसे बड़ी रुकावट

सांकेतिक फोटो ( Canva )

हैदराबाद: दुनिया भर के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा सपना माने जाने वाले अमेरिका से भारतीय छात्रों का मोहभंग होता नजर आ रहा है. अमेरिका में लगातार दूसरे साल अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है. हालांकि भारत आज भी अमेरिका में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन ताजा आंकड़ों ने इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अमेरिकी नीतियों के चलते भारतीय छात्र अब पढ़ाई के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं?

IIE की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) द्वारा नवंबर 2026 में जारी की गई 'फॉल 2026 स्नैपशॉट ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट' रिपोर्ट ने अमेरिकी उच्च शिक्षा के बदलते समीकरणों की पोल खोल दी है. अमेरिका के 809 कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के सर्वे पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विदेशी छात्रों के कुल दाखिलों में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है.

चिंता की बात यह है कि यह गिरावट सिर्फ किसी एक कोर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अंडरग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT)—तीनों ही श्रेणियों में छात्रों की संख्या घटी है. पिछले साल के मुकाबले नए विदेशी छात्रों के दाखिलों में 15 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) जैसे विषयों में दबदबा रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह आंकड़ा बेहद अहम है. सबसे बड़ा बाजार, लेकिन दाखिलों की रफ्तार सबसे सुस्त

अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए भारत आज भी छात्रों की भर्ती का सबसे बड़ा गढ़ है. ओपन डोर्स के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में 1 लाख 16 हजार से ज्यादा भारतीय ग्रेजुएट छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीन (लगभग 1 लाख 14 हजार) से भी ज्यादा हैं. लेकिन इसके बावजूद नए दाखिलों की तस्वीर बेहद निराशाजनक है. सर्वे में शामिल केवल 39 प्रतिशत अमेरिकी संस्थानों ने ही माना कि 2026 में भारत से होने वाले नए दाखिले स्थिर रहे हैं या बढ़े हैं. दुनिया के अन्य प्रमुख देशों के मुकाबले भारत का यह प्रदर्शन सबसे कमजोर (नाइजीरिया के बराबर) रहा है. किस देश से कितने स्थिर रहे दाखिले? (IIE सर्वे के आंकड़े) देश स्थिर या बढ़े हुए दाखिले दर्ज करने वाले संस्थान (%) स्पेन 73.00% कनाडा 67.00% मैक्सिको 67.00% दक्षिण कोरिया 67.00% यूनाइटेड किंगडम 67.00% ब्राजील 66.00% वियतनाम 66.00% बांग्लादेश 56.00% नेपाल 56.00% चीन 51.00% भारत 39.00% नाइजीरिया 39.00% 70 हजार डॉलर की OPT फीस का खौफ और अनिश्चितता

भारतीय छात्रों के अमेरिका से दूरी बनाने की सबसे बड़ी वजह 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) से जुड़े कड़े प्रस्ताव हैं. OPT वह प्रोग्राम है, जिसके तहत विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है. 2025-26 में OPT में हिस्सा लेने वाले छात्रों की संख्या 14 प्रतिशत बढ़कर 3,35,785 हो गई थी, लेकिन फॉल 2026 में इसमें 6 प्रतिशत की गिरावट आ गई. रिपोर्ट में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के अक्टूबर 2026 के एक प्रस्तावित नियम का जिक्र है, जिसने छात्रों की नींद उड़ा दी है. इस प्रस्ताव के तहत पहली बार OPT के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों से 70,000 डॉलर (करीब 65 लाख रुपये से अधिक) और उसके बाद के अवसरों के लिए 30,000 डॉलर की भारी-भरकम फीस वसूलने की तैयारी है.