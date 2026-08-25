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बदल सकता है TRE-4 की पीटी परीक्षा का सिलेबस, शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा पत्र

शिक्षा विभाग ने TRE-4 की पीटी परीक्षा के सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए BPSC को पत्र भेजा है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

TRE 4 syllabus change
TRE 4 की पीटी परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2026 at 11:06 AM IST

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पटना: बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE-4 को लेकर शिक्षा विभाग ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. विभाग के सचिव राजीव रौशन ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर TRE-4 की आगामी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के सिलेबस में बदलाव पर विचार करने का अनुरोध किया है.

शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा पत्र: शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र 24 अगस्त 2026 को भेजा गया है. इसमें छात्र संगठनों के साथ हुई बातचीत के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सामने आई मांगों और सुझावों का उल्लेख करते हुए BPSC से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है.

छात्र संघों से बातचीत के बाद शिक्षा विभाग का फैसला: शिक्षा विभाग के पत्र के मुताबिक, 24 अगस्त को विभिन्न छात्र संघों के प्रतिनिधियों के साथ TRE-4 से संबंधित मांगों को लेकर बातचीत हुई थी. छात्र संघों की ओर से कहा गया कि शिक्षक मुख्य रूप से बीएड और डीएलएड करने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में यदि अभ्यर्थियों को बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की बेहतर जानकारी होगी तो इससे शिक्षा और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है. इसी आधार पर TRE-4 की आगामी परीक्षा की पीटी के सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है.

प्रश्नपत्र में हो सकता है बदलाव: प्रस्ताव के अनुसार TRE-4 की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में 50 प्रतिशत प्रश्न बाल मनोविज्ञान से और 50 प्रतिशत प्रश्न जीके-जीएस यानी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से शामिल किए जाने का सुझाव दिया गया है. शिक्षा विभाग ने BPSC अध्यक्ष से इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है. यदि प्रस्ताव स्वीकार होता है तो TRE-4 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में बाल मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण हिस्सा दिया जाएगा.

कैसे होंगे जीके-जीएस के प्रश्न: विभाग की ओर से जीके-जीएस के हिस्से में भी बिहार से जुड़े विषयों को विशेष महत्व देने का प्रस्ताव रखा गया है. पत्र के मुताबिक जीके-जीएस से पूछे जाने वाले प्रश्नों में 30 प्रतिशत प्रश्न बिहार से संबंधित हो सकते हैं. इनमें बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार से जुड़े राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक क्षेत्र के सामान्य ज्ञान जैसे विषय शामिल किए जाने का प्रस्ताव है. यानी TRE-4 की पीटी परीक्षा में अभ्यर्थियों से बिहार की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़े सवालों को भी प्रमुखता से पूछा जा सकता है.

BPSC TRE 4
सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव (ETV Bharat)

'एक अभ्यर्थी, एक परिणाम' की मांग: इसके अलावा छात्र संघों की ओर से 'एक अभ्यर्थी, एक परिणाम' की मांग भी रखी गई है. शिक्षा विभाग ने इस मांग का भी पत्र में उल्लेख करते हुए BPSC से आवश्यक विचार और आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया है. अब इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग को लेना है. TRE-4 की आगामी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की नजर BPSC के फैसले पर टिकी है.

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