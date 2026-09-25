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70,000 ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका: अक्टूबर से शुरू होगी DDU-GKY 2.0 ट्रेनिंग

अक्टूबर से 24 राज्यों में DDU-GKY 2.0 के तहत 70,000 ग्रामीण युवाओं की रोजगारपरक स्किल ट्रेनिंग के 2,015 बैच शुरू होंगे.

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 12:08 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए रोजगार और हुनर का एक बड़ा अवसर सामने आया है. केंद्र सरकार ने एलान किया है कि दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) 2.0 के तहत आगामी अक्टूबर महीने से देश के करीब 70,000 ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की शुरुआत हो जाएगी. इस महा-अभियान के तहत पूरे देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,015 ट्रेनिंग बैच शुरू किए जा रहे हैं.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए तैयारियां बेहद तेज हैं. अब तक 24 राज्यों ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसियों (PIAs) को 1,200 से अधिक परियोजनाओं के तहत 5.6 लाख टारगेट आवंटित कर दिए हैं. बाकी राज्य भी इस प्रक्रिया के आखिरी चरण में हैं. मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में इन एजेंसियों को अपने लक्ष्य आवंटित कर दें ताकि युवाओं की ट्रेनिंग में कोई देरी न हो.

2 साल में 9 लाख युवाओं को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य
यह अभियान सिर्फ अक्टूबर तक सीमित नहीं है. सरकार ने अगले दो सालों (2026-28) के लिए एक बड़ा रोडमैप तैयार किया है. इसके तहत योजना में शामिल सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेंड करने का लक्ष्य दिया गया है. सरकारी और निजी कंपनियों की भागीदारी से चलने वाली यह ट्रेनिंग पूरी तरह नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के नियमों के तहत होगी, जिससे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जिसकी बाजार में सचमुच मांग है.

क्या है DDU-GKY 2.0 और क्यों है खास?
इस योजना की शुरुआत पहली बार 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और पिछड़े ग्रामीण परिवारों के 15 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है.

अब इसके नए और अपग्रेड वर्जन यानी DDU-GKY 2.0 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के कोर्स शामिल हैं. इस नए फ्रेमवर्क में उद्योगों की आधुनिक जरूरतों, नए जमाने के रोजगार और नौकरी मिलने के बाद भी युवाओं को लंबे समय तक मदद देने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है.

अब तक का रिकॉर्ड: लाखों को मिला रोजगार
सरकारी आंकड़ों की मानें तो यह योजना ग्रामीण भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हुई है. जून 2026 तक के रिकॉर्ड के अनुसार, इस योजना के तहत 18.45 लाख ग्रामीण युवाओं को सफलता पूर्वक ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिनमें से 12.35 लाख से अधिक युवाओं को अलग-अलग कंपनियों में रोजगार भी मिल चुका है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहा है ताकि इस योजना की रफ्तार को और बढ़ाया जा सके और गांवों से पलायन रोकने के साथ-साथ युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके.

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