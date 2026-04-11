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सरकारी नौकरी का मौका, CRPF में 9195 पदों पर भर्ती, ₹69,000 तक मिलेगी सैलरी

CRPF ने कांस्टेबल के 9,195 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. 10वीं पास उम्मीदवार 20 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: यदि आप सरकारी नौकरी के साथ देश सेवा करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन और बड़ा अवसर सामने आया है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन) एवं कांस्टेबल (पायनियर) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. रक्षा क्षेत्र और अर्धसैनिक बलों में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है.

पदों का पूरा विवरण
इस विशाल भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 9,195 पदों को भरा जाएगा. रिक्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन): कुल 9,175 पद. इनमें 9,096 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 79 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. ये भर्तियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर डोमिसाइल के आधार पर की जाएंगी.

कांस्टेबल (पायनियर विंग): कुल 20 पद हैं जो केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं (13 राजमिस्त्री और 7 इलेक्ट्रीशियन). ये पद अखिल भारतीय स्तर पर भरे जाएंगे.

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 20 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों (ESM) के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

  • ड्राइवर: 10वीं पास होने के साथ भारी परिवहन वाहन (HTV) ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है。
  • मैकेनिक मोटर वाहन (MMV): 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में 2 साल का आईटीआई प्रमाणपत्र.
  • अन्य ट्रेड्समैन और पायनियर: न्यूनतम 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में दक्षता या अनुभव.

आयु सीमा (01 जनवरी 2026 के अनुसार): ड्राइवर पद के लिए आयु 21 से 27 वर्ष और अन्य सभी पदों के लिए 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में विशेष छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया और वेतन
उम्मीदवारों का अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), ट्रेड टेस्ट, दस्तावेजों के सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (DME) के आधार पर किया जाएगा. सीबीटी परीक्षा में 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी. चयनित होने वाले योग्य उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत ₹21,700 से ₹69,100 प्रति माह तक का शानदार वेतन मिलेगा.

नोटिफिकेशन यहां देखें- CRPF Sipahi Recruitment 2026 Notification PDF

पात्र उम्मीदवार सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट CRPF Recruitment Portal पर जाकर निर्धारित तिथियों के भीतर आसानी से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

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