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सरकारी नौकरी का मौका, CRPF में 9195 पदों पर भर्ती, ₹69,000 तक मिलेगी सैलरी

हैदराबाद: यदि आप सरकारी नौकरी के साथ देश सेवा करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन और बड़ा अवसर सामने आया है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन) एवं कांस्टेबल (पायनियर) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. रक्षा क्षेत्र और अर्धसैनिक बलों में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है.

पदों का पूरा विवरण

इस विशाल भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 9,195 पदों को भरा जाएगा. रिक्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

कांस्टेबल (तकनीकी और ट्रेड्समैन): कुल 9,175 पद. इनमें 9,096 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 79 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. ये भर्तियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर डोमिसाइल के आधार पर की जाएंगी.

कांस्टेबल (पायनियर विंग): कुल 20 पद हैं जो केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं (13 राजमिस्त्री और 7 इलेक्ट्रीशियन). ये पद अखिल भारतीय स्तर पर भरे जाएंगे.

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन शुल्क

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 20 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों (ESM) के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा