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रेलवे में बंपर भर्ती: सेंट्रल रेलवे में 2,861 पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा मेरिट से होगा सिलेक्शन
सेंट्रल रेलवे ने 2,861 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है; 15-24 वर्ष के 10वीं-ITI पास युवा 2 दिसंबर 2026 तक आवेदन करें.
Published : November 21, 2026 at 3:56 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. रेलवे भर्ती सेल (RRC), सेंट्रल रेलवे ने एक्ट अप्रेंटिस के कुल 2,861 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर 02 दिसंबर, 2026 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं.
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा 10वीं (या इसके समकक्ष) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. इसके साथ ही, अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी (NCVT) या एससीवीटी (SCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई (ITI) का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले युवाओं की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 03 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी.
आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , दिव्यांग और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क रखा गया है. चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी. उम्मीदवारों द्वारा कक्षा 10वीं और आईटीआई परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.
स्टाइपेंड और ट्रेनिंग का लाभ
मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा. ट्रेनिंग के दौरान चयनित युवाओं को प्रतिमाह लगभग 9,600 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. गौरतलब है कि यह एक साल की ट्रेनिंग है, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में रेलवे की ग्रुप-डी भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का बड़ा लाभ मिलता है. ऐसे में अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना युवाओं को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है.
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