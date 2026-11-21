ETV Bharat / education-and-career

रेलवे में बंपर भर्ती: सेंट्रल रेलवे में 2,861 पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा मेरिट से होगा सिलेक्शन

सांकेतिक फोटो ( File- ETV bharat )

हैदराबाद: भारतीय रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. रेलवे भर्ती सेल (RRC), सेंट्रल रेलवे ने एक्ट अप्रेंटिस के कुल 2,861 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें चयन के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर 02 दिसंबर, 2026 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा 10वीं (या इसके समकक्ष) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. इसके साथ ही, अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी (NCVT) या एससीवीटी (SCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई (ITI) का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले युवाओं की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 03 नवंबर, 2026 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी.