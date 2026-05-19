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सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में तकनीकी खराबी, बोर्ड ने कहा, 'वेबसाइट ठीक से काम कर रही'

नई दिल्ली : कक्षा 12 के कई छात्रों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पोर्टल पर अंकों के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा. छात्रों ने ब्लैंक पेज, नॉन रिस्पॉंसिव लिंक और कैप्चा संबंधी समस्याओं की शिकायत की. हालांकि, बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट ठीक से काम कर रही है.

CBSE ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों, CBSE और CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल के माध्यम से छात्रों के लिए परिणाम के बाद की सुविधाएं खोल दीं. यह कदम कक्षा 12 के उम्मीद से कम अंकों और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर चिंताओं के बीच उठाया गया.

कई छात्रों ने आरोप लगाया कि आवेदन विंडो खुलने के बाद भी वे पोर्टल तक पहुंच नहीं पा रहे थे. कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि पुनर्मूल्यांकन लिंक पर क्लिक करने पर उन्हें एक खाली या अनुत्तरित पृष्ठ पर भेज दिया गया.

एक छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन करने हेतु सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करते समय, मैं पंजीकरण नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कैप्चा दिखाई नहीं दे रहा है - एक बार नहीं, बल्कि कई बार." शिकायतों का जवाब देते हुए, सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पोर्टल ठीक से काम कर रहा है और सुझाव दिया कि समस्या इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित हो सकती है.