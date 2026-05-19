ETV Bharat / education-and-career

सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में तकनीकी खराबी, बोर्ड ने कहा, 'वेबसाइट ठीक से काम कर रही'

सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर डिटेल भरा जा रहा है. सत्यापन के लिए रेट घटा. पढ़ें पूरी खबर.

Concept Photo
कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : कक्षा 12 के कई छात्रों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पोर्टल पर अंकों के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा. छात्रों ने ब्लैंक पेज, नॉन रिस्पॉंसिव लिंक और कैप्चा संबंधी समस्याओं की शिकायत की. हालांकि, बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट ठीक से काम कर रही है.

CBSE ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों, CBSE और CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल के माध्यम से छात्रों के लिए परिणाम के बाद की सुविधाएं खोल दीं. यह कदम कक्षा 12 के उम्मीद से कम अंकों और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली के कार्यान्वयन को लेकर चिंताओं के बीच उठाया गया.

कई छात्रों ने आरोप लगाया कि आवेदन विंडो खुलने के बाद भी वे पोर्टल तक पहुंच नहीं पा रहे थे. कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि पुनर्मूल्यांकन लिंक पर क्लिक करने पर उन्हें एक खाली या अनुत्तरित पृष्ठ पर भेज दिया गया.

एक छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन करने हेतु सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करते समय, मैं पंजीकरण नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कैप्चा दिखाई नहीं दे रहा है - एक बार नहीं, बल्कि कई बार." शिकायतों का जवाब देते हुए, सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पोर्टल ठीक से काम कर रहा है और सुझाव दिया कि समस्या इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित हो सकती है.

भारद्वाज ने बताया, “पोर्टल ठीक से काम कर रहा है. मैंने खुद एक फर्जी उम्मीदवार बनकर इसकी जांच की. इंटरनेट की समस्या हो सकती है, लेकिन पोर्टल ठीक से चल रहा है.” तकनीकी खामियों ने छात्रों और अभिभावकों में निराशा पैदा कर दी है, जिनमें से कई ने मूल्यांकन प्रक्रिया और नए शुरू किए गए ओएसएम सिस्टम को लेकर चिंता जताई है.

बढ़ती आलोचना के बीच, बोर्ड ने सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क घटाकर 100 रुपये कर दिया है. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने का शुल्क 700 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है, जबकि सत्यापन शुल्क भी 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है. प्रत्येक प्रश्न की पुनः जांच का शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है. सीबीएसई 19 मई से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगा. उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन 22 मई से शुरू होंगे, जबकि छात्र 26 से 29 मई के बीच अपनी पुनः जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें : CBSE 2026: रिजल्ट के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए नई गाइडलाइन जारी

ये भी पढ़ें : JEE Main में हाई परसेंटाइल, लेकिन CBSE 12वीं में कम नंबर! क्या 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' की वजह से कम आये मार्क्स?

TAGGED:

सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल खराबी
12वीं कक्षा उत्तर पुस्तिका सीबीएसई
CBSE RE EVALUATION PORTAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.