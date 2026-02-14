ETV Bharat / education-and-career
CBSE Board Exams: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी, नोट कर लें ये बातें
CBSE Board Exams: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं इस साल भारत के साथ-साथ 26 देशों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें 46 लाख से अधिक स्टूडेंट्स भाग लेंगे.
Published : February 14, 2026 at 4:55 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी. सीबीएसई ने इससे पहले स्कूलों, अभिभावकों और स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है. जिसमें स्टूडेंट्स को सुबह 10 बजे तक अपने-अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है. सीबीआई की बोर्ड परीक्षाएं (CBSE Board Exams) सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी.
सीबीएसई ने सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय स्थिति, ट्रैफिक, मौसम और घर से परीक्षा केंद्र की दूरी को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्लान करें, क्योंकि एग्जाम सेंटर में प्रवेश सिर्फ सुबह 10 (IST) तक ही मिलेगा.
एडवाइजरी में सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे अभिभावकों और छात्रों को गाइड करें और उनकी मदद करें. छात्रों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्र पहले से देख लें और परीक्षा के सभी दिनों में समय पर पहुंचने के लिए अपनी यात्रा प्लान करें.
एडवाइजरी में कहा गया है, "परीक्षा के दौरान होने वाले नेशनल और इंटरनेशनल समिट, हाई-लेवल मीटिंग और अन्य कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक नियमों की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में जाम, रूट डायवर्जन और देरी हो सकती है. CBSE द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचने के लिए घर से जल्दी निकलें."
सीबीएसई ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा 2026 के व्यवहार (Conduct) के बारे में समझाने के लिए एक लाइव वेबकास्ट होस्ट किया, जिसमें गाइडलाइंस और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नए शुरू किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम पर प्रकाश डाला गया. इस लाइव सेशन में देश भर के प्रिंसिपल, टीचर और हितधारक शामिल हुए.
CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने 10वीं और 12वी कक्षा की परीक्षा के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया, डिजिटल असेसमेंट के फायदे, कक्षा 10 के लिए दो बोर्ड एग्जाम लागू करने और परीक्षा के दौरान माता-पिता की जिम्मेदारियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "यह परीक्षा हमारे ज्ञान, तैयारी, जवाबदेही और फैसलों का टेस्ट करेगी. इसलिए, सभी को नियमों, नीतियों और SOPs के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए."
इस साल, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं भारत के साथ-साथ 26 देशों में भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें 46 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल होंगे.
