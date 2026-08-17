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CBSE ने KVS और NVS के लिए टियर 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए
KVS और NVS के लिए टियर-2 भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर अपना परिणाम देख सकते हैं.
Published : August 17, 2026 at 9:08 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के लिए टियर 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. CBSE ने सोमवार को एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की.
घोषणा के मुताबिक, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए टियर-2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल examinationservices.nic.in से अपना परिणाम देख सकते हैं. परिणाम घोषणा के पहले चरण में इन पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं- PGT (कंप्यूटर साइंस), TGT (कंप्यूटर साइंस), फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड-1.
Important Update— CBSE HQ (@cbseindia29) August 17, 2026
Commencement of Phase-wise Declaration of Results of Tier-II Recruitment Examination for KVS and NVS
Candidates are advised to refer only to official sources for verified information.
Access the result through the Link : https://t.co/Z2S0VHbTZd@EduMinOfIndia… pic.twitter.com/f1IuUX1wzz
अपने स्कोरकार्ड देखने के लिए, आवेदकों को उम्मीदवार के लॉगिन विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि पीजीटी (कंप्यूटर साइंस), टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) और फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलावा पत्र (interview call letters) उनके संबंधित एप्लीकेशन लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे.
सीबीएसई ने बताया कि स्टेनोग्राफर पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के स्किल टेस्ट कॉल लेटर भी ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं.
सीबीएसई ने सोमवार को एक्स पोस्ट में, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे सत्यापित जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोत ही देखें.
अधिसूचना के मुताबिक, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों (EMRS) के रिजल्ट अलग से घोषित किए जाएंगे. सीबीएसई ये भी बताया कि बाकी पदों के रिजल्ट भी फाइनल किए जा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में चरणबद्ध तरीके में घोषित किए जाएंगे.
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