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CBSE ने KVS और NVS के लिए टियर 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए

CBSE ने KVS और NVS के लिए टियर 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के लिए टियर 2 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. CBSE ने सोमवार को एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की.

घोषणा के मुताबिक, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए टियर-2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल examinationservices.nic.in से अपना परिणाम देख सकते हैं. परिणाम घोषणा के पहले चरण में इन पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं- PGT (कंप्यूटर साइंस), TGT (कंप्यूटर साइंस), फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड-1.

अपने स्कोरकार्ड देखने के लिए, आवेदकों को उम्मीदवार के लॉगिन विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि पीजीटी (कंप्यूटर साइंस), टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) और फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलावा पत्र (interview call letters) उनके संबंधित एप्लीकेशन लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे.