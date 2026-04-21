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कौन सी करें पढ़ाई, जिससे मर्चेंट नेवी में हो अच्छी कमाई, जानिए सैलरी और क्या है सुविधाएं?
12वीं के बाद अगर आपको भी उलझन है कि किस क्षेत्र में करियर बनाएं तो मर्चेंट नेवी एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:01 PM IST
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट
12वीं की परीक्षा खत्म होते ही छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब आगे क्या करें? डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विसेज के पारंपरिक रास्तों के बीच आज का युवा कुछ ऐसा तलाश रहा है जहां एडवेंचर भी हो और शानदार सैलरी पैकेज भी. इसके लिए समंदर की लहरों के बीच करियर बनाने की चाह रखने वालों के लिए 'मर्चेंट नेवी' एक बेहतरीन करियर विकल्प के रूप में उभरा है.
अक्सर छात्र इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बीच भ्रमित हो जाते हैं. एंटिका मैरीटाइम एकेडमी (Antica Maritime Academy), शिमला के विशेषज्ञ और चीफ ऑफिसर आलोक मेहता के अनुसार, इन दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है. जहां इंडियन नेवी देश की रक्षा (Defence) के लिए है, वहीं मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल सेक्टर है, जिसका मुख्य काम समुद्री जहाजों के जरिए माल (Cargo) को एक देश से दूसरे देश पहुंचाना है.
मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में अंतर: मर्चेंट नेवी का क्षेत्र देश और दुनिया में तेजी से फैल रहा है. समंदर के रास्तों पर ही दुनिया के कई देशों का कारोबार निर्भर है. ऐसे में मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में करियर बनाना युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन, यह समझना सबसे जरूरी है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या अंतर है. अक्सर छात्र यह गलती कर बैठते हैं कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी को एक ही समझ लेते हैं. यह अंतर समझना पहली सीढ़ी है.
इंडियन नेवी (Indian Navy): यह भारतीय सशस्त्र बलों (Armed Forces) का हिस्सा है. इसका उद्देश्य देश की रक्षा करना, सीमा सुरक्षा और युद्ध के समय देश के समुद्री हितों की रक्षा करना है. इसमें जाने के लिए NDA जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है.
मर्चेंट नेवी (Merchant Navy): यह पूर्णतः एक कमर्शियल और प्राइवेट सेक्टर है. इसका काम है- समुद्र के रास्ते दुनिया भर में माल (Cargo) पहुंचाना. यह तेल के टैंकर, कंटेनर शिप, क्रूज शिप और बल्क कैरियर के रूप में होता है. यह एक वैश्विक व्यापारिक सेवा है.
कौन है मर्चेंट नेवी के लिए सही उम्मीदवार?
मर्चेंट नेवी में अनुशासन बहुत जरूरी है. यहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए अत्यंत अनुशासित लोग ही सफल होते हैं. आपको महीनों तक समंदर के बीच रहना होगा. क्या आप अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय के लिए दूर रहने के लिए तैयार हैं? शारीरिक और मानसिक फिटनेस भी जरूरी है. जहाज पर काम करना कठिन होता है. यहां मौसम की मार और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत इरादों और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है. घूमने का शौक रखने वालों के लिए यह बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. यदि आप दुनिया के अलग-अलग बंदरगाहों को देखना चाहते हैं, तो यह पेशा आपको दुनिया की सैर कराएगा.
कोर्सेज और विभाग: आपकी पसंद क्या है? चीफ ऑफिसर आलोक मेहता बताते हैं कि मर्चेंट नेवी में प्रवेश पाने के लिए आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार अलग-अलग विभाग होते हैं...
नेविगेशन विभाग (डेक डिपार्टमेंट): ये वे लोग हैं जो जहाज को दिशा देते हैं. इसके लिए 12वीं (PCM - Physics, Chemistry, Maths) में कम से कम 60% अंक होना होना अनिवार्य है. इसके लिए B.Sc. in Nautical Science में 3 साल का डिग्री कोर्स है. इसके अलावा Diploma in Nautical Science (DNS): 1 साल का कोर्स, जिसे बाद में डिग्री में बदला जा सकता है. नेविगेशन विभाग में डेक कैडेट → थर्ड ऑफिसर → सेकंड ऑफिसर → चीफ ऑफिसर → कैप्टन का पद होता है.
इंजन विभाग (मरीन इंजीनियरिंग): ये वे हैं जो जहाज के दिल यानी इंजन का ख्याल रखते हैं. इसके लिए 12वीं (PCM) में 60% अंक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा अनिवार्य है. इसके लिए B.Tech in Marine Engineering 4 साल का डिग्री कोर्स है. वहीं, GME (Graduate Marine Engineering): बीटेक मैकेनिकल करने वालों के लिए 8-12 महीने का कोर्स भी है. मरीन इंजीनियरिंग में जो पद हैं वो जूनियर इंजीनियर → फोर्थ इंजीनियर → थर्ड इंजीनियर → सेकंड इंजीनियर → चीफ इंजीनियर हैं.
इलेक्ट्रो-टेक्निकल ऑफिसर (ETO): इसमें शिप के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम का प्रबंधन करना होता है. इसके लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में B.E./B.Tech या डिप्लोमा डिग्री जरूरी है. 4 महीने का डीजी शिपिंग अप्रूव्ड ईटीओ कोर्स भी कर सकते हैं.
जीपी रेटिंग (General Purpose Rating): यदि आप 10वीं पास हैं और ऑफिसर नहीं बनना चाहते, तो मर्चेंट नेवी में यह आपके लिए प्रवेश द्वार है. इसके लिए 10वीं में 40% अंक के साथ पास होना अनिवार्य है. इसके लिए 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स है.
सैलरी और सुविधाएं: लाखों में पैकेज
मर्चेंट नेवी की सबसे बड़ी खूबी इसका सैलरी स्ट्रक्चर है. शुरुआती दौर (ट्रेनिंग) में स्टाइपेंड 30,000 रुपए के आसपास हो सकता है. एक ऑफिसर के तौर पर जॉइन करने पर सैलरी 45,000 से 90,000 रुपए प्रति माह से शुरू होती है. जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है और आप प्रमोट होकर चीफ ऑफिसर या कैप्टन बनते हैं, आपकी सैलरी 5 लाख से 10 लाख रुपए प्रति माह तक जा सकती है. खास बात यह है कि यह आय अक्सर टैक्स-फ्री (NRI स्टेटस के तहत) होती है. (नोट- यह सैलरी अनुभव और कंपनी के अनुसार बदलती रहती है. विदेशी कंपनियों में यह पैकेज और भी अधिक हो सकता है.)
अप्लाई कैसे करें?
भारत में मर्चेंट नेवी के बेहतरीन कॉलेजों में प्रवेश के लिए 'इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट' (IMU-CET) देना अनिवार्य है. केवल डीजी शिपिंग (Directorate General of Shipping) द्वारा अप्रूव्ड कॉलेजों में ही दाखिला लें. अच्छे संस्थान छात्रों को सही दिशा और ट्रेनिंग प्रदान करते हैं. दाखिला से पहले डीजी शिपिंग द्वारा अधिकृत डॉक्टर से मेडिकल जांच करानी होती है. आंखों का विजन 6/6 होना और कलर ब्लाइंडनेस न होना अनिवार्य है. इसके साथ ही करियर शुरू करने के लिए वैध पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है.
सी-टाइम और सीओसी परीक्षाओं पर प्रमोशन निर्भर
चीफ ऑफिसर आलोक मेहता बताते हैं कि, मर्चेंट नेवी में प्रमोशन आपकी डिग्री पर नहीं, बल्कि आपके 'सी-टाइम' (समुद्र पर बिताया गया समय) और 'सीओसी' (Certificate of Competency) परीक्षाओं पर निर्भर करता है. जब आप एक निश्चित समय तक समुद्र में काम कर लेते हैं, तब आपसे लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाती है. इसे पास करने के बाद ही आप अगले ऊंचे पद के लिए योग्य माने जाते हैं. मर्चेंट नेवी केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि दुनिया घूमने का एक जरिया है. इसमें आपको अलग-अलग देशों की संस्कृति देखने को मिलती है और आप कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां संभालना सीख जाते हैं.
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