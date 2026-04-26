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करियर गाइड: 12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं जज, LLB से लेकर PCS-J परीक्षा तक का पूरा सफर

12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं जज-वकील ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है. 12वीं के बाद क्या करें इस बात की चिंता और सवाल हर युवा के मन में घूमता है. कुछ लोग इंजीनियर, डाक्टर, नेता, अभिनेता बनना चाहता हैं, लेकिन कुछ इससे अलग कुछ लोग वकील बनने का सपना अपनी आंखों में देखते हैं, अगर आप भी वकील और जज बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है. वकालत का पेशा समाज में बड़ी प्रतिष्ठा से देखा जाता है. इस पेशे को शुरू से ही समाज में खूब मान-सम्मान मिलता आया है. वकील बनकर पर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं. इससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है. चौपाल में तैनात सिविल जज अपूर्वा राज का कहना है कि वकील या जज बनने इसकी पहली सीढ़ी 12वीं कक्षा ही है. चाहे आप आर्ट्स से हों, साइंस से या कॉमर्स से, 50% या उससे अधिक नंबर लाने पर आप वकालत करने के बाद जज बनने की परीक्षा देकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं. कैसे बन सकते हैं वकील सबसे पहले हम ये जानेंगे की 12 के बाद वकील कैसे बन सकते हैं. आपके पास दो रास्ते हैं पहला, 12वीं के तुरंत बाद 5 साल वाला BA LLB कर लें (इसके लिए CLAT जैसी परीक्षा देनी होती है). दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो 3 साल का LLB कोर्स ज्वाइन करें. जज कैसे बनें इसके अलावा आप वकालत करने के बाद जज भी बन सकते हैं. कानून की डिग्री (LLB) हासिल करने के बाद, ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम (PCS-J) आपको संबंधित राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा (Judicial Services Exam) पास करनी होती है. यह परीक्षा आमतौर पर तीन चरणों में विभाजित होती है. प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू. सफलता के बाद, उम्मीदवार को सिविल जज (Junior Division) या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है. सोच में संवेदनशीलता लाने की जरूरत