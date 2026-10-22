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CA Exam Result: नासिक की साक्षी चांडक और मुंबई के नील शाह ने देश में पहला स्थान हासिल किया
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सितंबर 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं.
Published : October 22, 2026 at 9:02 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र): नासिक की साक्षी चांडक ने CA परीक्षा में देश में संयुक्त रूप से बाजी मारी है. साक्षी ने मुंबई के नील शाह के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है. साक्षी चांडक ने 600 में से 502 अंक हासिल किए और नासिक का नाम रोशन किया.
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा सितंबर 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और इस एग्जाम में मुंबई के नील शाह और नासिक की साक्षी चांडक ने 600 में से 502 मार्क्स यानी 83.67 प्रतिशत अंक लाकर संयुक्त रूप से देश में पहला स्थान हासिल किया है.
पिता ने बताया गर्व की बात
बेटी की इस सफलता पर साक्षी के पिता प्रकाश चांडक ने कहा, "मेरी बेटी साक्षी CA एग्जाम में देश में पहला स्थान हासिल किया है. एक पिता के तौर पर यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. नासिक जिले के इगतपुरी तालुका से देश में प्रथम स्थान पर आना हमारे लिए खुशनसीबी की बात है. यह चमत्कार एकेडमी सर और उनके भरोसे की वजह से हुआ है.
मां बोली- बेटी की लगन का नतीजा
साक्षी की मां पूनम चांडक ने कहा, "जब रिजल्ट आया, तो हम दोनों एक-दूसरे के गले मिले और खूब रोए. हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वह प्रथम स्थान लाई है. लेकिन मुझे लगता है कि यह उसके पक्के इरादे और लगन का नतीजा है."
रोज 12 घंटे पढ़ाई की...
अपनी इस सफलता पर साक्षी चांडक ने कहा, "मैं नासिक में माहेश्वरी हॉस्टल में रहती थी. वहां से CA की पढ़ाई कर रही थी. मैंने एकेडमी सर से बातचीत करके एग्जाम की तैयारी की. मैंने ICI, MTP का शेड्यूल बनाया. उसी हिसाब से पढ़ाई की. मैं सुबह पांच बजे उठकर पढ़ाई करती थी. बीच में थोड़ा ब्रेक लेती और फिर से पढ़ाई करती. शेड्यूल ऐसा बनाया था कि मैं रोज 12 घंटे पढ़ाई करूं. सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे सर से सही गाइडेंस मिली."
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