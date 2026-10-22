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CA Exam Result: नासिक की साक्षी चांडक और मुंबई के नील शाह ने देश में पहला स्थान हासिल किया

साक्षी चांडक ( ETV Bharat )

नासिक (महाराष्ट्र): नासिक की साक्षी चांडक ने CA परीक्षा में देश में संयुक्त रूप से बाजी मारी है. साक्षी ने मुंबई के नील शाह के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है. साक्षी चांडक ने 600 में से 502 अंक हासिल किए और नासिक का नाम रोशन किया.

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा सितंबर 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और इस एग्जाम में मुंबई के नील शाह और नासिक की साक्षी चांडक ने 600 में से 502 मार्क्स यानी 83.67 प्रतिशत अंक लाकर संयुक्त रूप से देश में पहला स्थान हासिल किया है.

पिता ने बताया गर्व की बात

बेटी की इस सफलता पर साक्षी के पिता प्रकाश चांडक ने कहा, "मेरी बेटी साक्षी CA एग्जाम में देश में पहला स्थान हासिल किया है. एक पिता के तौर पर यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. नासिक जिले के इगतपुरी तालुका से देश में प्रथम स्थान पर आना हमारे लिए खुशनसीबी की बात है. यह चमत्कार एकेडमी सर और उनके भरोसे की वजह से हुआ है.