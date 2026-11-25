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BSF SI Recruitment 2026: सब-इंस्पेक्टर के 1,167 पदों पर निकली भर्ती, ₹1.12 लाख तक मिलेगा वेतन

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में कार्यरत जवानों के लिए पदोन्नति पाकर सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का एक सुनहरा अवसर सामने आया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2026 के तहत सब-इंस्पेक्टर के कुल 1,167 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

कौन कर सकता है आवेदन और कब तक है मौका?

यह भर्ती सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें केवल BSF, CRPF, ITBP और SSB में पहले से सेवारत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) रैंक के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं.