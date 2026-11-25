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BSF SI Recruitment 2026: सब-इंस्पेक्टर के 1,167 पदों पर निकली भर्ती, ₹1.12 लाख तक मिलेगा वेतन
BSF ने विभागीय परीक्षा के तहत सब-इंस्पेक्टर के 1,167 पदों पर भर्ती निकाली है, योग्य जवान 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करें.
Published : November 25, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में कार्यरत जवानों के लिए पदोन्नति पाकर सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का एक सुनहरा अवसर सामने आया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LDCE) 2026 के तहत सब-इंस्पेक्टर के कुल 1,167 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
कौन कर सकता है आवेदन और कब तक है मौका?
यह भर्ती सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें केवल BSF, CRPF, ITBP और SSB में पहले से सेवारत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) रैंक के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं.
किस सुरक्षा बल में कितने पद खाली?
इस विभागीय भर्ती अभियान के जरिए चारों केंद्रीय सुरक्षा बलों में कुल 1,167 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें सबसे अधिक 430 पद भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में 377 पद, सीमा सुरक्षा बल (BSF) में 235 पद और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में 125 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
शैक्षणिक योग्यता, सेवा शर्तें और आयु सीमा
आवेदन करने वाले जवानों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है. साथ ही, अभ्यर्थी का बुनियादी प्रशिक्षण सहित संबंधित बल में न्यूनतम 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना जरूरी है. उम्मीदवार की मेडिकल कैटेगरी 'SHAPE-I' होनी चाहिए और पिछले पांच वर्षों का सर्विस रिकॉर्ड साफ-सुथरा होना आवश्यक है. सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 31 दिसंबर 2026 के आधार पर होगी. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी. जवानों को पूरे सेवाकाल में इस परीक्षा के लिए अधिकतम 3 अवसर मिलते हैं.
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
उम्मीदवारों का चयन चार चरणों—कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT), शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा (PST/PET), दस्तावेज सत्यापन और विस्तृत मेडिकल परीक्षण—के आधार पर किया जाएगा. अंतिम रूप से चयनित सब-इंस्पेक्टर को पे मैट्रिक्स लेवल-6 के तहत ₹35,400 से ₹1,12,400 प्रति माह वेतन और अन्य सरकारी भत्ते मिलेंगे. पात्र जवान अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर उसकी प्रति विभागीय सत्यापन के लिए सुरक्षित रख लें.
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