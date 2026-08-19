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BPSC TRE 4 : 32388 पदों पर भर्ती, पहली बार प्री-मेन्स, निगेटिव मार्किंग.. जानिए क्या-क्या बदले नियम?
BPSC TRE अभ्यर्थियों को PT और MAINS से गुजरना होगा. साथ ही इस बार कई बड़े बदलाव भी किए गए है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : August 19, 2026 at 8:55 AM IST
पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मंगलवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) 4.0 की घोषणा की, जिसके तहत प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इस बीच, शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में जहां खुशी है, वहीं उन्होंने निगेटिव मार्किंग को लेकर नाराजगी है.
नो निगेटिव मार्किंग की मांग : छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि, टीआरई-4 की परीक्षा में नकारात्मक अंक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. यदि बिहार सरकार और आयोग को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जैसी नई व्यवस्था लागू करनी है, तो इसे शिक्षक भर्ती के पांचवें चरण से लागू किया जा सकता है.
''टीआरई-4 की परीक्षा पहले के चरणों की तरह एक ही परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाए. टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 में जिस पैटर्न पर परीक्षा हुई थी, उसी व्यवस्था को इस भर्ती में भी लागू किया जाना चाहिए.''- दिलीप कुमार, छात्र नेता
बिहार टीआरई-4 का विज्ञापन जारी : नोटिफिकेशन के अनुसार, 32,388 टीचिंग पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है. हालांकि, बीपीएससी के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 के लिए 46,595 रिक्तियों का जिक्र है. इसलिए, पदों की अंतिम संख्या और कैटेगरी व विषय के अनुसार रिक्तियों की जानकारी आयोग के विस्तृत भर्ती विज्ञापन से कन्फर्म की जानी चाहिए.
शिक्षक भर्ती परीक्षा से बड़ा बदलाव? : टीआरई 4.0 के लिए एक अहम बदलाव यह है कि इसमें पहले एक प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी. इससे चयन प्रक्रिया पिछली बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से अलग होगी, जिनमें उम्मीदवारों को मुख्य रूप से एक ही लिखित परीक्षा देनी होती थी.
बीपीएससी टीआरई 4, आवेदन का शेड्यूल
|पद
|32388
|आवेदन की तारीख
|1 सितंबर 2026
|आवेदन की अंतिम तिथि
|30 सितंबर 2026
बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है. आयोग अलग से शिफ्ट और विषय के अनुसार विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकता है.
विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) August 18, 2026
ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी. शुल्क भुगतान की अंतिम… pic.twitter.com/he42Gf3CQu
किन पदों पर कितनी वैकेंसी
|कक्षा (1-5 तक)
|3847 पद
|मध्य (कक्षा 6-8)
|8563 पद
|माध्यमिक (कक्षा 9-10)
|3877 पद
|उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12)
|16101 पद
परीक्षा के ऑफलाइन ओएमआर-आधारित मोड में आयोजित होने की भी उम्मीद है. इसलिए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दोनों चरणों के लिए तैयारी करनी होगी.
योग्यता की शर्तें टीचिंग लेवल और विषय के अनुसार अलग-अलग होती हैं. उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के लिए तय शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यताएं होनी चाहिए.
पद के आधार पर, सीटीईटी या एसटीईटी योग्यता जरूरी है. प्राइमरी टीचर के पदों के लिए, तय शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यताओं के साथ सीटीईटी पेपर-I या एसटीईटी पेपर-I की जरूरत होती है.
मिडिल, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित शैक्षणिक, प्रोफेशनल और टीईटी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा.
सामान्य आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है, जिसमें सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट दी गई है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी और पद के लिए सही आयु सीमा की जानकारी विस्तृत विज्ञापन में देख लेनी चाहिए.
जानें कब से भरे जाएंगे फॉर्म? : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर, 2026 को शुरू होगी और 30 सितंबर, 2026 को बंद हो जाएगी. आवेदन विंडो खुलने के बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक बीपीएससी पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और पद के अनुसार योग्यता, फीस, आयु सीमा और अन्य आवश्यकताओं के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना चाहिए.
फीस भरने की लास्ट डेट : वहीं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर तय है. कैंडिडेट्स ध्यान दें कि सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान के बाद ही आपके आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा. आवेदकों को भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित रिक्तियों के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है.
कैसे ऑनलाइन आवेदन करें :
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाने के बाद, संबंधित पोस्ट के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.
- मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें.
- लास्ट में जमा किए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए निकालकर रख लें.
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