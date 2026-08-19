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BPSC TRE 4 : 32388 पदों पर भर्ती, पहली बार प्री-मेन्स, निगेटिव मार्किंग.. जानिए क्या-क्या बदले नियम?

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मंगलवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) 4.0 की घोषणा की, जिसके तहत प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इस बीच, शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में जहां खुशी है, वहीं उन्होंने निगेटिव मार्किंग को लेकर नाराजगी है.

नो निगेटिव मार्किंग की मांग : छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि, टीआरई-4 की परीक्षा में नकारात्मक अंक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. यदि बिहार सरकार और आयोग को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जैसी नई व्यवस्था लागू करनी है, तो इसे शिक्षक भर्ती के पांचवें चरण से लागू किया जा सकता है.

''टीआरई-4 की परीक्षा पहले के चरणों की तरह एक ही परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाए. टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 में जिस पैटर्न पर परीक्षा हुई थी, उसी व्यवस्था को इस भर्ती में भी लागू किया जाना चाहिए.''- दिलीप कुमार, छात्र नेता

बिहार टीआरई-4 का विज्ञापन जारी : नोटिफिकेशन के अनुसार, 32,388 टीचिंग पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है. हालांकि, बीपीएससी के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 के लिए 46,595 रिक्तियों का जिक्र है. इसलिए, पदों की अंतिम संख्या और कैटेगरी व विषय के अनुसार रिक्तियों की जानकारी आयोग के विस्तृत भर्ती विज्ञापन से कन्फर्म की जानी चाहिए.

शिक्षक भर्ती परीक्षा से बड़ा बदलाव? : टीआरई 4.0 के लिए एक अहम बदलाव यह है कि इसमें पहले एक प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी. इससे चयन प्रक्रिया पिछली बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से अलग होगी, जिनमें उम्मीदवारों को मुख्य रूप से एक ही लिखित परीक्षा देनी होती थी.

बीपीएससी टीआरई 4, आवेदन का शेड्यूल