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बिहार शिक्षक बहाली में बढ़ा कॉम्पिटिशन, एक पद पर 30 दावेदार, जानें किस क्लास में कितनी भर्ती

बीपीएससी शिक्षक बहाली ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया यानी TRE-4.0 को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में 33,320 शिक्षक पदों के लिए करीब 9.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 को समाप्त हो गई. आवेदनों की इस बड़ी संख्या के साथ ही शिक्षक भर्ती में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है.

चार श्रेणियों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति