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BPSC सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 41 उम्मीदवार सफल, यहां देखें रिजल्ट
मुख्य परीक्षा में कुल 609 उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से कुल 594 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 27, 2026 at 8:43 PM IST
पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर दिया है. ये परीक्षा विज्ञापन संख्या 37/2025 के अंतर्गत आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में कुल 41 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपना रिजल्ट BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं.
609 उम्मीदवार शामिल
मुख्य परीक्षा में कुल 609 उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से 13 दिव्यांग अभ्यर्थियों की जांच पटना आईजीआईएमएस में कराई गई थी. जांच में पाया गया कि 13 में से 5 उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है. इसके अलावा 6 अनुपस्थित रहे थे. इन 11 अभ्यर्थियों के परीक्षाफल रद्द कर उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया. इसके बाद कुल 594 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की गई.
41 वेकैंसी के लिए सफल कैंडिडेट की लिस्ट जारी
कुल 57 उम्मीदवारों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए को बुलाया गया था, जिनमें से 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. इस कारण 41 वेकैंसी के लिए सफल कैंडिडेट की लिस्ट कैटेगरी के मुताबिक जारी की गई है. आयोग ने परीक्षा के कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं. इसमें अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए कट-ऑफ 115 मार्क्स और अनरिज़र्व्ड महिलाओं के लिए 105 मार्क्स तय किए गए हैं.
OMR शीट जारी करने की घोषणा
इसी के साथ, BPSC ने एक दूसरी सूचना में विज्ञापन संख्या 13/2026 के तहत अभियोजन पदाधिकारी के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट जारी करने की घोषणा की है. इसके लिए अभ्यर्थी 28 अक्टूबर 2026 से 3 नवंबर 2026 तक अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं. किसी भी गलती पर 3 नवंबर तक ईमेल के जरिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.
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