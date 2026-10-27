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BPSC सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा का रिजल्ट जारी, 41 उम्मीदवार सफल, यहां देखें रिजल्ट

बिहार लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat )

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर दिया है. ये परीक्षा विज्ञापन संख्या 37/2025 के अंतर्गत आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में कुल 41 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपना रिजल्ट BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं.

609 उम्मीदवार शामिल