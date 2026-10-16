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बिहार STET 2026 एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 18 अक्टूबर को एसटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी करेगी. परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होगी. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 16, 2026 at 8:26 PM IST
पटना: बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एसटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर को जारी किया जाएगा. अभ्यर्थी रविवार को दोपहर बाद समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक किया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया है, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
प्रवेश पत्र समिति की निर्धारित वेबसाइट https://stetregistration.cbrt.co.in पर उपलब्ध कराया जाएगा. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद वे वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकेंगे. बीएसईबी अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जरूरी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें. प्रवेश पत्र पर परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र से संबंधित विवरण अंकित रहेगा.
दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी
अभ्यर्थियों को इन्हीं जानकारियों के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ना और उनका पालन करना भी जरूरी होगा. माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार में माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद समय रहते इसे डाउनलोड कर लें और तैयारी पहले से कर लें.
परीक्षा पेपर और विषयों का विवरण
एसटीईटी 2026 में पेपर-1 के तहत माध्यमिक स्तर (कक्षा 9वीं और 100वीं) के लिए 16 विषयों में परीक्षा होगी. इनमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला और नृत्य शामिल हैं. वहीं, पेपर-2 के तहत उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) के लिए 29 विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें मुख्य रूप से विभिन्न भाषाएं, विज्ञान, कला, वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान शामिल हैं. यह पूरी परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी.
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