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बिहार STET 2026 एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एसटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर को जारी किया जाएगा. अभ्यर्थी रविवार को दोपहर बाद समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक किया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया है, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया