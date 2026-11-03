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बिहार में एक साथ तीन शिक्षक निलंबित, प्रधान शिक्षिका भी शामिल, जानें पूरा मामला
Arariya Teachers Suspended: प्राथमिक विद्यालय चकरदाहा में प्रधान शिक्षिका समेत 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है. निरीक्षण के दौरान कार्रवाई हुई है.रिपोर्ट- राजेश बहारदार
Published : November 3, 2026 at 7:40 AM IST
अररिया: जिले के सरकारी विद्यालयों में लापरवाही और अनियमितता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. नरपतगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चकरदाहा में औचक निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ियों के बाद पांच शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है. इनमें प्रधान शिक्षिका समेत तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि दो अन्य शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. सभी पांच शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है.
उपस्थिति पंजी में हाजिरी, लेकिन स्कूल से गायब मिले शिक्षक
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 23 अक्टूबर को दोपहर 12:20 बजे विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान उपस्थिति पंजी में हाजिरी दर्ज होने के बावजूद संबंधित शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं मिले. मामले में विशिष्ट शिक्षिका राखी कुमारी और विशिष्ट शिक्षक निशांत कुमार पर मिलीभगत कर अवैध रूप से उपस्थिति दर्ज कराने और विद्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप लगा है. दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला.
एमडीएम योजना में अनियमितता का भी आरोप
विद्यालय की प्रधान शिक्षिका सुषमा कुमारी के खिलाफ मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति वास्तविक संख्या से अधिक दर्ज करने और योजना की राशि के गबन का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा विद्यालय संचालन में लापरवाही, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के मामले भी सामने आए.
मोबाइल चलाते मिले शिक्षक, परिसर में घूमते रहे बच्चे
निरीक्षण के दौरान विशिष्ट शिक्षक कौशल कौशिक और पंकज कुमार यादव विद्यालय परिसर में बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए गए. वहीं, विद्यालय में बच्चे इधर-उधर घूम रहे थे. विद्यालय संचालन के समय पठन-पाठन के प्रति इस तरह की लापरवाही को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था. निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर दोनों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है. साथ ही, उनके खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र जारी करने की कार्रवाई की जा रही है.
तीन शिक्षकों का मुख्यालय बीआरसी नरपतगंज निर्धारित
जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेब आलम ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत प्रधान शिक्षिका सुषमा कुमारी, विशिष्ट शिक्षिका राखी कुमारी और विशिष्ट शिक्षक निशांत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, नरपतगंज निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
अनियमितता मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, बच्चों की देखभाल और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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