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बिहार में एक साथ तीन शिक्षक निलंबित, प्रधान शिक्षिका भी शामिल, जानें पूरा मामला

शिक्षा भवन अररिया ( ETV Bharat )

अररिया: जिले के सरकारी विद्यालयों में लापरवाही और अनियमितता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. नरपतगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चकरदाहा में औचक निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ियों के बाद पांच शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है. इनमें प्रधान शिक्षिका समेत तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि दो अन्य शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. सभी पांच शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है.

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