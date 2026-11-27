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सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, BoB में ऑफिसर बनने का मौका

सांकेतिक फोटो ( file photo )

हैदराबाद: सरकारी बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज विभाग के तहत 837 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन और फीस का भुगतान कर सकते हैं.

किन पदों पर हो रही है भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिए ग्रुप हेड, हेड इन्वेस्टमेंट, टेरिटरी हेड, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर समेत कुल 837 रिक्त पदों को भरा जाएगा. यह नियुक्तियां शुरुआत में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है.