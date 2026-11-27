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सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, BoB में ऑफिसर बनने का मौका
बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट के 837 पदों पर भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 दिसंबर की है, ऑनलाइन आवेदन करें.
Published : November 27, 2026 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: सरकारी बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज विभाग के तहत 837 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन और फीस का भुगतान कर सकते हैं.
किन पदों पर हो रही है भर्ती?
इस भर्ती अभियान के जरिए ग्रुप हेड, हेड इन्वेस्टमेंट, टेरिटरी हेड, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर समेत कुल 837 रिक्त पदों को भरा जाएगा. यह नियुक्तियां शुरुआत में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है.
जरूरी योग्यता और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. इसके साथ ही पद के अनुसार 3 साल से लेकर 12 साल तक का संबंधित कार्य अनुभव और निर्धारित NISM या IRDA सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
आयु सीमा की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी
- ग्रुप हेड और हेड इन्वेस्टमेंट: 35 से 50 वर्ष
- टेरिटरी हेड: 28 से 42 वर्ष
- इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर: 26 से 45 वर्ष
- सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर: 24 से 35 वर्ष (सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.)
कैसे होगा चयन और कितनी मिलेगी सैलरी?
उम्मीदवारों का चयन आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग, ऑनलाइन या साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. बैंक की ओर से इन पदों के लिए कोई निश्चित वेतन तय नहीं किया गया है; चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, अनुभव और बाजार के मानकों के आधार पर आकर्षक पैकेज दिया जाएगा.
आवेदन की प्रक्रियायोग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर 'Careers' सेक्शन में 'Current Opportunities' पर क्लिक करें. वहां संबंधित भर्ती के लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस जमा कर आवेदन फॉर्म सबमिट करें.
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