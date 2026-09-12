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Zomato से मंगाते हैं खाना? कैश ऑन डिलीवरी चुनने पर लगेगा ₹20 तक का एक्स्ट्रा चार्ज, देखें नया नियम

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: अगर आप ऑनलाइन खाना मंगाने के लिए प्रसिद्ध ऐप ज़ोमैटो का इस्तेमाल करते हैं और खाने के बाद पैसे नकद देते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. ज़ोमैटो ने अब कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों से 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का अतिरिक्त 'पे ऑन डिलीवरी' शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है. कंपनी ने यह कदम भुगतान के तरीकों से कमाई करने और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए उठाया है. अलग से दिखेगा यह चार्ज

ज़ोमैटो ऐप पर ऑर्डर करते समय बिल के विवरण में यह चार्ज अलग से दिखाई देगा. कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के मुताबिक, आमतौर पर यह चार्ज 5 रुपये लिया जा रहा है. हालांकि, अलग-अलग मामलों और इलाकों के हिसाब से कुछ ग्राहकों को इसके लिए 7 रुपये और अधिकतम 20 रुपये तक भी चुकाने पड़ रहे हैं. ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को बड़ी राहत

राहत की बात यह है कि जो ग्राहक ऑर्डर बुक करते समय ही ऑनलाइन पेमेंट (जैसे- UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग) कर देते हैं, उन्हें यह अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा. यह चार्ज केवल और केवल कैश पेमेंट करने वालों पर ही लागू होगा.