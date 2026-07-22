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जोमैटो की पैरेंट कंपनी 'इटरनल' का मुनाफा 47% घटा, लेकिन सालाना आधार पर बंपर उछाल

इटरनल का मुनाफा तिमाही आधार पर 47% घटकर 92 करोड़ रहा, लेकिन सालाना राजस्व और ब्लिंकिट के शानदार प्रदर्शन से बंपर उछाल आया.

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इटरनल का मुनाफा तिमाही आधार पर 47% घटकर 92 करोड़ रहा (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलीवरी दिग्गज जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं. अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 47.1 प्रतिशत गिरकर 92 करोड़ रुपये रहा. इसके पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (Q4 FY26) में कंपनी ने 174 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था.

सालाना आधार पर मजबूत प्रदर्शन
भले ही तिमाही आधार पर मुनाफे में गिरावट आई हो, लेकिन सालाना (YoY) आधार पर कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है. पिछले साल की समान तिमाही (Q1 FY26) की तुलना में कंपनी के शुद्ध लाभ में 268 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके साथ ही, इटरनल लिमिटेड का समायोजित राजस्व सालाना आधार पर 173 प्रतिशत बढ़कर 20,648 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी का समायोजित एबिटडा (EBITDA) भी पिछले साल के मुकाबले 223 प्रतिशत उछलकर 555 करोड़ रुपये रहा.

ब्लिंकिट की रफ्तार बरकरार
कंपनी के क्विक कॉमर्स बिजनेस यानी ब्लिंकिट ने इस तिमाही में बेहतरीन प्रदर्शन किया. इसका नेट ऑर्डर वैल्यू (NOV) सालाना आधार पर 86 प्रतिशत बढ़कर 17,132 करोड़ रुपये हो गया. ब्लिंकिट ने इस दौरान 102 करोड़ रुपये का समायोजित एबिटडा मुनाफा कमाया. यह लगातार पांचवीं तिमाही है जब इसके मार्जिन में सुधार हुआ है. कंपनी ने इस तिमाही में 200 नए डार्क स्टोर जोड़े हैं, जिससे उसका नेटवर्क बढ़कर 2,443 स्टोर्स का हो गया है. इटरनल के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने कहा कि बेहतर काम करने से ग्रोथ और मार्जिन दोनों एक साथ मजबूत होते हैं.

फूड डिलीवरी और हाइपरप्योर की स्थिति
इटरनल के मुख्य फूड डिलीवरी बिजनेस का नेट ऑर्डर वैल्यू 20 प्रतिशत से अधिक की सालाना वृद्धि के साथ 10,769 करोड़ रुपये को पार कर गया. इसका समायोजित एबिटडा मार्जिन सुधरकर 5.6 प्रतिशत हो गया, जिससे 606 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. वहीं, बी2बी सप्लाई वर्टिकल हाइपरप्योर का राजस्व 27 प्रतिशत बढ़कर 1,034 करोड़ रुपये रहा, जिसने पिछले साल के घाटे से उबरकर इस बार 6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है.

कंपनी के ग्रुप सीईओ अलबिंदर सिंह ढींडसा ने बताया कि आगे चलकर टॉप 8 शहरों के चुनिंदा इलाकों में 'गोर्मे' स्टोर शुरू किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों को प्रीमियम ब्रांड्स की चीजें मिल सकेंगी.

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